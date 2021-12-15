Главный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал поражение шахматиста в битве за корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Есть определенные идеи, что пошло не так и что можно было изменить. Пока это останется внутри нашей команды. Уже на матче, когда видишь соперника, то понимаешь, что каким-то вещам в подготовке можно было уделить больше внимания, а каким-то меньше. Возможно, поменялись тонкие настройки перед шестой партией. Я как главный тренер беру ответственность на себя. Считаю, что это испытание сделает нас сильнее. В карьере Яна были сложные периоды, но он их преодолевал и становился сильнее как шахматист», – заявил Поткин.

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Также коуч высказался о российском шахматисте Данииле Дубове, который входил в команды Карлсена.

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«Где-то Карлсен действовал в стиле Дубова. Всё-таки Даниил – самобытный аналитик, и у него есть свой почерк. Эта мысль приходила в голову. Не хотелось бы спекулировать на эту тему. Это может отдалить нас от анализа истинных причин поражения Яна», – оценил Поткин.

Счет матча между Карлсеном и Непомнящим не отражает реальной силы гроссмейстеров – Непомнящего сгубили нервы и контроль времени.

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