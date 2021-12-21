В испанском шоу талантов «Got Talent Spain» в финал вышел шахматист, играющий на близком к профессиональному уровне. Он предпочел оставаться инкогнито, выходя на поединки в костюме шахматной доски с измененным голосом под именем Король Энигма, считая себя популяризатором шахмат.

Одним из способов украсить финал шоу было то, чтобы Энигма сразился с другом полуфиналиста. Другом оказался не больше и не меньше, чем Анатолий Карпов, который в течение 16 лет был чемпионом мира. Не зная этого, шахматист под маской пообещал раскрыть свою личность в случае поражения.

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«Я нервничаю, врать не собираюсь. Я не ожидал этого, и это самая большая проблема, с которой я когда-либо сталкивался. Я знал, что это будет сложно, но не представлял, насколько. Эта игра станет величайшей честью для меня», – заявил Король Энигма, когда узнал имя соперника.

Он почти проиграл, но кое-как сумел свести партию вничью, потому что у Карпова закончилось время, и Анатолий не успел поставить мат. Играли в блиц, где три минуты времени у каждого. При этом Энигма мог и победить бывшего чемпиона мира, если бы не проморгал один хороший ход.

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