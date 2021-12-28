17-летний узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал триумфатором прошедшего в Варшаве чемпионата мира по быстрым шахматам (15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход).

Главная сенсация вторника прогремела в первой же партии, когда спортсмен из Узбекистана победил лидировавшего после второго соревновательного дня сильнейшего шахматиста мира Магнуса Карлсена, причем норвежец играл белыми фигурами.

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В 11-м туре Карлсен и Непомнящий, недавние соперники в матче за мировую корону, сыграли вничью. В решающем тай-брейке Ян сразился с Абдусатторовым, сильнее оказался юниор – 1,5:0,5.

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