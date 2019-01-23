Китайская экстремалка, прославившаяся фотками в бикини в горах, сорвалась в ущелье и погибла

Тайваньская команда спасателей обнаружила тело девушки, которая прославилась тем, что забиралась на горные вершины и фотографировалась в бикини.

Как пишет The Telegraph, девушку зовут Джиджи Ву – она надевала походную одежду, взбиралась на вершины гор, а затем переодевалась в бикини и будоражила подписчиков сочными фото. «Я надевала бикини на каждой из 100 гор. Но у меня есть только 97 бикини, так что я несколько раз повторялась», – рассказывала Джиджи.

Очередной поход в горы закончился для девушки трагедией: она упала в ущелье в тайваньском национальном парке Юйшань и получила тяжелые ранения. Спасательные вертолеты пытались добраться до девушки, но им помешала плохая погода – через 28 часов группа спасателей нашла в ущелье лишь ее мертвое тело.

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