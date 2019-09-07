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Человек-паук из Польши взобрался на высотку быстрее лифта
Этот парень всегда ищет короткий путь.
Польский скалолаз Марчин Дженьски провел соревнование с лифтом, и вышел из него победителем.
Как сообщает The Guardian, Дженьски забрался на специально сконструированную стену из шесть этажей за 12,12 секунды и оказался быстрее лифта, который начал движение параллельно со спортсменом.
- Дженьски считается одним из самых быстрых скалолазов в мире.
- В 2016 году Марчин выиграл чемпионат мира по скалолазанию на скорость.
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