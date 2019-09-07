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Человек-паук из Польши взобрался на высотку быстрее лифта

Человек-паук из Польши взобрался на высотку быстрее лифта
Eurosport

53 мин. назад

Этот парень всегда ищет короткий путь.

Польский скалолаз Марчин Дженьски провел соревнование с лифтом, и вышел из него победителем.

Как сообщает The Guardian, Дженьски забрался на специально сконструированную стену из шесть этажей за 12,12 секунды и оказался быстрее лифта, который начал движение параллельно со спортсменом.

  • Дженьски считается одним из самых быстрых скалолазов в мире.
  • В 2016 году Марчин выиграл чемпионат мира по скалолазанию на скорость.

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