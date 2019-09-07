Польский скалолаз Марчин Дженьски провел соревнование с лифтом, и вышел из него победителем.

Как сообщает The Guardian, Дженьски забрался на специально сконструированную стену из шесть этажей за 12,12 секунды и оказался быстрее лифта, который начал движение параллельно со спортсменом.

Дженьски считается одним из самых быстрых скалолазов в мире.

В 2016 году Марчин выиграл чемпионат мира по скалолазанию на скорость.

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