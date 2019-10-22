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Скалолазка в хиджабе взлетела на 15-метровую стену менее чем за 7 секунд и побила мировой рекорд

Скалолазка в хиджабе взлетела на 15-метровую стену менее чем за 7 секунд и побила мировой рекорд
Eurosport

26 мин. назад

Человек-паук еще считается Супергероем?

Спортсменка из Индонезии побила мировой рекорд на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Китае.

24-летняя Арьес Сусанти взлетела на 15-метровую стену за 6,995 секунды. Видео попытки уже завирусилось в интернете – пользователи твиттера назвали достижение девушки нечеловеческим.

  • Сусанти выступала на соревнованиях в спортивном хиджабе.
  • В 2018 году спортивное скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

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