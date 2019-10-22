Скалолазка в хиджабе взлетела на 15-метровую стену менее чем за 7 секунд и побила мировой рекорд
Человек-паук еще считается Супергероем?
Спортсменка из Индонезии побила мировой рекорд на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Китае.
24-летняя Арьес Сусанти взлетела на 15-метровую стену за 6,995 секунды. Видео попытки уже завирусилось в интернете – пользователи твиттера назвали достижение девушки нечеловеческим.
- Сусанти выступала на соревнованиях в спортивном хиджабе.
- В 2018 году спортивное скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.
Человек-паук из Польши взобрался на высотку быстрее лифта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте