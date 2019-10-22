Спортсменка из Индонезии побила мировой рекорд на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Китае.

24-летняя Арьес Сусанти взлетела на 15-метровую стену за 6,995 секунды. Видео попытки уже завирусилось в интернете – пользователи твиттера назвали достижение девушки нечеловеческим.

Сусанти выступала на соревнованиях в спортивном хиджабе.

В 2018 году спортивное скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

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