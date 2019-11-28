Бывший член сборной Украины по скалолазанию Павел Векла обвинил тренера национальной команды Артура Печия в сексуальном насилии.

По признанию Веклы, это произошло в его детстве. Тогда спортсмен жил в городе Украинка Киевской области в одной комнате с парализованной бабушкой, за которой выносил утку. Тренер предложил его родственникам, чтобы Павел переехал к нему, и получил согласие. Векла заявил, что Печий насиловал его и запрещал встречаться с девочками-ровесницами.

«В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек – к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по-другому. Это слово я нашел лишь спустя много лет после, когда я уже учился в университете и начал читать в интернете, какие могут быть последствия после анального секса. Найденная информация не была смертельной, поэтому я как бы смирился с этим.

Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов», – написал Павел в фейсбуке.

Векла заявил, что тренер мешал ему найти работу и скручивал его результаты на национальных соревнованиях. Также Артур повлиял на отказ в финансировании школы скалолазания спортсмена и скалодрома в Украинке. Атлет ушел от Печия в 2012 году и в 2015-м покинул Украину после переезда в Германию. Павел сообщил, что работает с психологом и думал о самоубийстве из-за сексуального насилия в детстве.

Артур Печий – глава комитета скалолазания Федерации альпинизма и скалолазания Украины и был тренером национальной сборной с 2005 по 2013 годы. Печий стал кандидатом на пост руководителя этой спортивной федерации, выборы пройдут 7 декабря.

В сентябре 2019-го Векла в фейсбуке обвинил Печия также в хищениях на закупках ФАиС Украины.

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