16-летняя чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения

Люси Дуади
Фото: Getty Images
Люси Дуади могла поехать на Олимпиаду в Токио.
Во Франции случилась трагедия – 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади скончалась в результате несчастного случая.
Девушка прогуливалась в компании друзей и осматривала скалы в окрестностях дома, когда поскользнулась и упала в 150-метровый обрыв, сообщает Reuters. В сообщении на сайте Федерации скалолазания Франции говорится, что инцидент случился на участке между двумя тренировочными подъемами, оборудованном поручнями.
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- Дуади являлась мировой чемпионкой среди юниоров в боулдеринге – разновидности скалолазания, которая включена в программу ОИ в Токио.
- В 2019 году Люси дебютировала на взрослом уровне.
Скалолазка в хиджабе взлетела на 15-метровую стену менее чем за 7 секунд и побила мировой рекорд
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