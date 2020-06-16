Скалолазание

16-летняя чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения

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Люси Дуади

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Люси Дуади могла поехать на Олимпиаду в Токио.

Во Франции случилась трагедия – 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади скончалась в результате несчастного случая.

Девушка прогуливалась в компании друзей и осматривала скалы в окрестностях дома, когда поскользнулась и упала в 150-метровый обрыв, сообщает Reuters. В сообщении на сайте Федерации скалолазания Франции говорится, что инцидент случился на участке между двумя тренировочными подъемами, оборудованном поручнями.

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  • Дуади являлась мировой чемпионкой среди юниоров в боулдеринге – разновидности скалолазания, которая включена в программу ОИ в Токио.
  • В 2019 году Люси дебютировала на взрослом уровне.

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