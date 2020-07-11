«Героическая борьба, но шансов спастись не было». Названа причина гибели группы Дятлова в 1959 году

Спустя 60 лет обстоятельства легендарной трагедии прояснились.

Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Сход лавины вынудил группу покинуть палатку, которую они впоследствии не смогли найти, и замерзли насмерть.

«Группа ушла на 50 метров [от палатки], и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, то палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50. Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – цитирует РИА «Новости» замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова.

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Сотрудники прокуратуры провели эксперимент, имитирующий условия в момент трагедии – он показал, что вернуться в палатку было невозможно.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году.

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