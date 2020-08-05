Группу Дятлова убила лавина. Почему через 60 лет люди верят в инопланетян и заговор КГБ

Самая живучая легенда СССР умерла спустя полвека. Или нет?

Иностранные туристы раздают советским пионерам смертоносную жвачку со спрятанными иголками. Черная «Волга» похищает детей, чтобы продать на органы. США разрабатывает против СССР бомбы с чумными мухами. Врачи-убийцы делают прививки с тифом под видом медицинской помощи. И снова американцы – теперь подкладывают энцефалитных клещей строителям БАМа. Все советские городские легенды потеряли актуальность и кажутся не страшнее игры с вызовом Пиковой Дамы в подъезде. Куда дольше держалась сказка о подрыве Чернобыля американскими (а какими еще?) шпионами и о мутантах в зоне отчуждения. Нелепый миф умер только в начале нулевых с появлением интернета. Единственная теория заговора, которая расцвела в середине прошлого века и жива до сих пор – смерть группы лыжников в окрестностях горы Холатчахль.

В январе 1959 года 10 великолепно подготовленных молодых парней и девушек под руководством студента пятого курса радиотехнического института Игоря Дятлова собралась для амбициозного похода. Примерно за две недели студенты-спортсмены планировали пройти на лыжах 300 км по глухому северу Свердловской области и покорить две горы – Отортен и Ойка-Чакур. Проект носил максимальный уровень сложности по классификации того времени, но все знакомые Дятлова характеризовали спортсменов как максимально умелых и бесстрашных. Поход был адекватным вызовом для каждого члена группы. Самому старшему из студентов было 24 года, но с группой в поход отправился еще и опытный 38-летний туринструктор Семен Золотарев.

Скалолазание «Героическая борьба, но шансов спастись не было». Названа причина гибели группы Дятлова в 1959 году 11/07/2020 В 14:35

Игорь Дятлов Фото: Eurosport

23 января группа Дятлова выехала из Свердловска в город Серов, 25-го прибыла в поселок Вижай, а 27-го встала на лыжи и отправилась в последний поход, легенда о котором будет жить 60 лет. О маршруте лыжников известно наверняка до 28 января. В тот день один из туристов – Юрий Юдин – повредил ногу и решил вернуться. 14 февраля Дятлов планировал привести команду к финишу в том же поселке Вижай, но так и не появился к назначенному времени. 17 февраля начались поиски пропавших лыжников.

В группах поисковиков были спасатели, милиционеры, военные, местные альпинисты и даже аборигены-манси на оленьих упряжках. Вместе они прочесывали огромные области в долинах рек Лозьвы и Ауспии, пока 25 февраля не наткнулись на палатку. Возле нее – ни следа людей. Внутри палатки, установленной на лыжных палках по всем правилам, аккуратно разложены вещи: восемь пар лыж, девять рюкзаков, телогрейки, лыжные ботинки, валенки, топоры, продукты и документы. Первые трупы нашли через 48 часов: два тела лежали практически голыми возле остатков костра. Вокруг – масса заготовленных дров и лапника. Через несколько часов в 300 метрах в сторону палатки лежал труп Игоря Дятлова, одетого тепло, но в разнобой – без обуви в отличающихся носках. Ледяная корка на лице – перед смертью он дышал в снег. К ночи нашелся труп одной из двух девушек: она лежала под 10 см снега, а под носом замерзли два ручейка крови. В 150 метрах от Дятлова под 20 см снега спасатели отыскали тело еще одного члена группы с ледяным наростом на лице и кровотечением из носа.

Остальных мертвецов нашли только в мае, когда осел снег. На глубине 2,5 метров поисковики откопали подснежный настил, сооруженный из 14 пихт и одной березки. В шести метрах от настила в ручье нашлись тела оставшихся лыжников со страшными переломами и в жутких неестественных позах: девушка стояла на коленях, будто молясь, а перед ней двое мужчин лежали в обнимку животом к спине.

В 1959-м следствие заключило: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии». По стандартному протоколу тех лет, дело засекретили, поэтому в народ следующие 20 лет сочились только слухи, порождавшие невероятные версии, которые в ходу до сих пор.

Перевал Дятлова Фото: Twitter

Гибель группы Дятлова приписывали некачественному алкоголю или галлюциногенам, которыми накачались лыжники, нападению беглых зэков и аборигенов манси, ссору между туристами из-за девушек, нападению ментов-браконьеров. Чем дольше жила тайна, тем безумнее становились версии.

Писатель Алексей Ракитин пришел к выводу, что несколько дятловцев были агентами КГБ под прикрытием, которые несли дезинформацию для иностранных агентов, но в момент встречи их раскрыли и всех убили.

Екатеринбургский журналист Гущин предположил, что побег из палатки вызван испытанием нейтронной бомбы – они увидели секретный эксперимент, за что агенты КГБ их убили и устроили инсценировку гибели от естественных причин. В безумии поучаствовал даже герой войны и доктор медицинских наук Виталий Волович: ветеран заявил, что это могло быть испытание психотропного оружия, которое заставило лыжников сойти с ума и поубивать друг друга. Самые невменяемые из экспертов строили теории об инопланетянах, проклятиях, бигфуте-убийце и путешествиях во времени.

В результате мифологизации смерти группы Дятлова появился целый пласт в поп-культуре. Писатели написали восемь книг, вдохновленные тайной перевала. Среди них – Борис Акунин и даже американец Алан Бейкер, превративший трагедию в научно-фантастический хоррор. А в 2013-м году вышел мокьюментари-триллер «Тайна перевала Дятлова»: псевдодокументалка рассказывает о современной экспедиции американских журналистов к месту гибели. Естественно, ничего хорошего они там не нашли.

Эксплуатируют трагедию и местные жители: в начале нулевых интерес к тайне поднялся благодаря бесконечным передачам о теориях заговора по телевизору. В район потекли туристы. Сейчас до места смерти дятловцев проложена лыжная тропа, приезжих катают на снегоходах, пугают байками, и даже аборигены-манси пытаются зарабатывать водителями. Недалеко от поселка Вижай построили турбазу, чтобы размещать там прибывающих. Туры на перевал Дятлова можно купить за 13-50 тысяч рублей. Множество людей хотят прикоснуться к единственной советской легенде, дожившей до наших дней.

Группа Дятлова Фото: Other Agency

Но летом 2020-го Генпрокуратура России разрушила и ее. В 2019-м по истечению срока дело группы Дятлова рассекретили. Прокуратура решила проверить его результаты и провести следственный эксперимент с воссозданием событий смертоносной ночи второго февраля 1959 года.

Когда лыжники спали, с горы начался сход лавины. Они быстро разрезали палатку и отошли в сторону каменной гряды на 50 метров – об этом говорили следы. Это было организованное отступление профессионалов, а не паническое бегство. Но группа Дятлова все равно оказалась в ловушке: назад они не могли вернуться из-за видимости в шесть метров.

В ходе эксперимента прокуратуры мужчине и женщине завязали глаза, после чего те спустились от палатки на 30 метров. Им не удалось найти палатку на обратном пути. «Человек, когда не видит ориентира, уходит в сторону, даже если примерно представляет, где палатка. Не видя ее на горе, ты ее никогда не найдешь», – сказал представитель прокуратуры.

Дятловцы поняли, что заблудились, и разожгли костер, который потух через полтора часа. Там от переохлаждения погибли двое, и остальные разобрали их одежду, чтобы согреться. Они разделились на две группы для увеличения шансов выжить. Первая группа под руководством Дятлова пошла напрямик в гору, но едва они вышли из леса, как тут же замерзли насмерть – температура была минус 45 с пронизывающим ветром.

Второй группой руководил опытный Семен Золотарев. Они решили сделать настил – что-то вроде землянки в снегу, но спровоцировали его сход – подгруппу снесло с настила и завалило тремя метрами снега. Жуткое давление ледяной массы в несколько тонн и вызвало эти страшные переломы.

«Формально это финал. Вопрос закрыт», – сказал о результатах проверки замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. Но для зрителей мистических каналов и любителей теорий заговоров это не так: в 2020-м году выйдет сериал ТНТ «Перевал Дятлова» о расследовании таинственной гибели группы.

Группа Дятлова Фото: Eurosport

Почему же в 2020 году люди в России предпочитают верить в мистику, заговоры КГБ и мировое правительство (70% опрошенных ВЦИОМ)? Потому что в таком случае за тебя уже все решили наверху – можно ничего не делать. Мы вечные жертвы иностранных агентов, американцев, рептилоидов, ворующих депутатов. Виноваты всегда все, кроме нас самих. Смерть группы туристов насыщают мистикой, только чтобы вписать ее в мировоззрение жертвы.

Лыжники из группы Дятлова были подготовленными спортсменами, которые осознавали весь риск их путешествия, и погибли в борьбе. Девять парней и девушек боролись до последнего с реальным миром – живым и опасным. Дятлов и его друзья – не жертвы, в отличие от любителей теорий заговоров. Они настоящие бойцы, которые отважно вступили в игру с огромными ставками и трагически проиграли.

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Скалолазание «Героическая борьба, но шансов спастись не было». Названа причина гибели группы Дятлова в 1959 году 11/07/2020 В 14:35