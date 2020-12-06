Утреннее солнышко приветливо освещало потрясающий вид плато между горными реками Анигта и Байга. Теплые лучи рассвета радостно ползли от искрящейся ледяной воды к шести трупам возле свернутой палатки и врезались в полное ужаса лицо 18-летней Валентины Уточенко, замершей над ними, как надгробный камень. В голове Вали что-то щелкнуло, и девушка бросилась проверять, есть ли кто живой, но тела уже окоченели. Денис, Таня, Вика, Тимур, Саша и проводник группы Людмила Ивановна лежали в разных местах вокруг собранных в спешке вещей. Все одеты очень легко: вместо теплых штанов – тонкие трико, а половина – вообще босиком. У Тани сильно разбит лоб, а на ближайшем валуне – запекшаяся красная корка. Людмила Ивановна лежала прямо на Саше, в ушах которого засохла кровь.

***

Скалолазание «Героическая борьба, но шансов спастись не было». Названа причина гибели группы Дятлова в 1959 году 11/07/2020 В 14:35

Лица погибших друзей уже сутки стояли перед глазами Вали, но из прострации ее выдернул дикий вой. Прошел день с тех пор, как она оставила позади лагерь с мертвецами, пошла искать людей и заблудилась. Девушка знала, что Хамар-Дабан – дикий район гор в Приморье: здесь водятся лисы, кабаны, волки, медведи и другие звери. Более того, Людмила Ивановна рассказывала, что животные в последнее время вели себя неадекватно: например, медведи бросались под поезда. Валя шла очень осторожно и внутренне готовилась в любой момент встретиться с кем-то голодным и клыкастым. Снова послышался вой – звук стал дальше, значит, ей пока ничего не угрожало. В какой стороне ближайший населенный пункт? Сколько до него идти? Сколько Валя уже прошла? Что случилось с ребятами? В голове снова промелькнули их лица – шесть дней назад они сидели дома в Казахстане. Живые. Зачем они вообще поехали в эту глушь?

Это был не просто поход – ребята участвовали в «Туриаде» – серии популярных походов по лесам и горам. В начале августа 1993-го ребята из казахстанского Петропавловска приехали в Иркутск, чтобы покорить маршрут третьей категории сложности из шести: хребет Хамар-Дабан не слишком высокий – 2371 метр. Под руководством 41-летнего мастера спорта по пешеходному туризму Людмилы Ивановны Коровиной группа из города добралась до поселка Мурино по реке Лангутай, затем двинулась через перевал Лангутайские Ворота вдоль реки Барун-Юнкацук.

Прогноз погоды благоволил походу – облачно и сухо, но в реальности все оказалось куда хуже: несколько дней подряд пронизывающий холодный ветер швырял в лица туристов снег с дождем. При этом инструктор форсировала поход: несмотря на тяжелые условия, группа шла лишь с короткими привалами и ночевками, чтобы в назначенный день встретиться с другой командой, которую вела дочь Людмилы Ивановны.

Кроме 18-летней Вали, в горы пошли ее 16-17-летние друзья Денис, Таня, Вика и Тимур. Самый старший из ребят – 24-летний Саша – и инструктор Людмила Ивановна были очень близки: Коровина относилась к парню как к сыну и воспитывала его с детства. Вместе они помогали молодым ребятам справиться с непогодой и тяжелыми рюкзаками. Валя в помощи не нуждалась – крепкая деревенская девушка с детства привыкла к серьезным физическим нагрузкам и спокойно перла в гору ранец, который казался больше ее самой. Пройдя 70 километров примерно за шесть дней, группа остановилась на большой привал, чтобы отдохнуть и переночевать на плато между реками Анигта и Байга. Валя не догадывалась, что из всего лагеря уйдет живой только она.

Группа Коровиной на вокзале перед отбытием Фото: From Official Website

Два дня спустя выжившая пробралась к людям через глухой лес. В густых, как сметана, сумерках Валя наткнулась на заброшенную ретрансляторную вышку и устроилась на ней ночевать – чем выше от земли, тем безопаснее. Замерзшая, голодная и уставшая девушка моментально заснула. Ей снились деревня и мать – что с ней будет, если дочь не вернется домой? Валя резко проснулась. Уже утро. С высоты ретранслятора девушка заметила крыши маленьких домиков, сараев и бань. Сначала Валя радовалась, но затем поняла: с поселком что-то не так, но что именно, она не могла понять. А затем до нее дошло: деревня заброшенная. Ощущение нереальности происходящего преследовало ее с того самого вечера, как они разбили лагерь на плато.

Остаток того дня ребята собирали и сушили золотой корень на перевале. Все время валил снег с дождем, а холодный ветер задувал под куртки. Ребята устали, промокли и проголодались. От холода не спасала и пища, которая давала лишь внешний обогрев – внутри туристы промерзли и не могли как следует согреться возле хлипкого костра. В ночь метель усилилась, и ребята в сырой одежде пытались уснуть в не менее мокрой палатке.

Утром Людмила Коровина увидела, что вокруг лежит снег и не тает, а ураганный ветер практически сбивает с ног. Инструктор приказала немедленно сворачивать лагерь и спускаться вниз к лесу, но в этот момент ветер содрал палатку и унес ее. Вдруг самый старший из ребят, Саша, дико засипел. Изо рта у него пошла пена, а из ушей полилась кровь. Он упал в снег. Людмила Ивановна бросилась к парню, но тот уже не дышал.

Мгновенная смерть самого опытного и крепкого из ребят странным образом повлияла на остальную группу. У Коровиной стало плохо с сердцем, и руководитель приказала бросить ее с мертвым парнем и спускаться вниз. Ребята схватились за руки и пошли по склону, но жуткий ветер не давал идти вниз. Они не могли сделать ни шага и падали. Постепенно все впали в истерию. Таня билась головой о булыжник. Вика и Тимур плакали и прятались за камнями. В себе остались только Валя и Денис, которые из последних сил ползли вниз. Постепенно Денис начал терять сознание. Он толкнул Валю вниз и отключился.

Людмила Коровина с молодыми туристами из Петропавловска. Валентина Уточенко слева в белой рубашке Фото: From Official Website

Валя кое-как уползла с горы, забилась в расселину и потеряла сознание. Когда девушка проснулась, было тепло и не мел снег. С дурным предчувствием она поднялась обратно по склону, и от вида лагеря по ее телу прокатилась волна жара. Девушка в ужасе застыла, рассматривая тела друзей. Все лежали полураздетые, хотя в ранцах хранилась теплая одежда.

Валя забрала свой рюкзак, компас и карту. Попрощалась с каждым из погибших. Людмила Ивановна лежала прямо на Саше, который собирался жениться на ее дочери. У инструктора единственной из всех были открыты глаза, и девушка закрыла их. Растерянная и шокированная Валя осталась в одиночестве посреди тайги и двинулась вдоль старых вышек ЛЭП в надежде выйти к людям.

Неизвестно сколько дней спустя обессилевшая девушка вышла к реке Снежная. У нее больше не было сил идти, еда кончилась, но ни одного человека на пути она не встретила. Валя растянула на кустах возле воды спальник – это сигнал заблудившихся туристов на случай, если по реке кто-то будет сплавляться. От безысходности девушка решила помыть голову в чистой горной воде – умирать так с чистыми волосами. В этот момент из-за поворота реки показалась байдарка с людьми…

Туристы из Киева сплавлялись по Снежной и нашли заблудившуюся туристку. Украинцы забрали Валентину с собой. 18 августа – через 12 дней после гибели туристов – группа добралась до спасателей и обратилась за помощью. Из-за плохой погоды в горах вертолет с поисковиками вылетел только 21 августа, но те не нашлии место гибели. Поиски шли пять дней. Группу Коровиной случайно отыскали 26 августа – поисковики спасли других потерявшихся туристов из Омска, и на обратном пути заметили лагерь с мертвецами. К тому времени тела раздулись, а глаза им выели птицы или крысы.

Группа Людмилы Коровиной Фото: From Official Website

До сих пор неизвестно, что привело к гибели группы Коровиной. Среди версий были липкий туман, ядовитые испарения, инфразвук. Некоторые из экспертов не поняли даже, зачем группа разбила лагерь на ветреной местности. «Почему группа остановилась на склоне, а не стала подниматься к вершине, где была специальная площадка. Там имелись дрова, место для отдыха. До этой точки нужно было идти всего 30 минут. Но группа остановилась на голом склоне. Это был 1993 год. Карты были не такими точными, как сейчас. Разброс между данными на карте и тем, что было в действительности, составлял 100 метров. А в горах 100 метров это уже очень много», – рассуждал путешественник Владимир Жаров.

Валя Уточенко вернулась в Петропавловск вместе с украинскими туристами, которые вызвались доставить ее до дома. Сейчас ей 43 года, она живет в Челябинске и отказывается общаться с журналистами о трагедии. День, когда ее нашли спортсмены из Киева, женщина называет вторым днем рождения.

Другие тексты Артема Мазилкина:

Скалолазание «Продал себя в сексуальное рабство». Украинский скалолаз обвинил тренера сборной в педофилии 28/11/2019 В 09:54