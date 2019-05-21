Американский боксер Поли Малиньяджи плюнул в ирландского бойца смешанного стиля Артема Лобова во время пресс-конференции, приуроченной к их бою в рамках турнира Bare Knuckle FC 6.

Видео с пресс-конференции опубликовал YouTube-канал TheMacLife. Посмотрев ролик, можно увидеть, как бойцы разговаривают на повышенных тонах, а кульминацией их стычки становится плевок Малиньяджи в Лобова.

Также Малиньяджи пообещал отправить своего оппонента в нокаут. «Я плюну на тебя, когда ты будешь лежать в нокауте. А потом помочусь на тебя. Так и сделаю – помочусь в твой беззубый рот», – приводит слова Малиньяджи BJPenn.

Bare Knuckle FC – организация, которая проводит соревнования по кулачным боям без перчаток.

Лобов – друг и бывший спарринг-партнер Конора Макгрегора. Малиньяджи также работал с Конором – в частности, помогал ему готовиться к поединку с Флойдом Мэйуэзером.

Затем Малиньяджи и Макгрегор поссорились и прекратили сотрудничество.

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