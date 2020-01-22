Известный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан рассказал, что был около 200 раз близок к смерти на съемках фильмов.

«Сколько раз я был близок к смерти [на съемках]? Это случалось часто. Возможно, по несколько раз в каждом из фильмов. Вероятно, это происходило еще чаще, когда я был моложе. Так что более 200 раз», – цитирует актера AsiaOne.

Самый страшный инцидент, по словам Джеки Чана, произошел с ним в 1986 году на съемках ленты «Доспехи Бога». По сценарию персонаж гонконгского актера должен был спрыгнуть с дерева, но под ним обломилась ветка. Он упал на землю и серьезно повредил голову – из-за той травмы артист до сих пор ходит с металлической пластиной в черепе.

В конце 2018 года стало известно, что дочь Джеки Чана, Этта У Чжолинь, вступила в гомосексуальный брак. Актер выгнал ее из дома.

Джеки Чан – обладатель почетной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

Джеки Чан отказался от сына-наркомана и дочери-лесбиянки. Гуру кунг-фу ценит репутацию дороже детей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android