Джеки Чан опроверг информацию о заражении коронавирусом

Знаменитый актер и мастер боевых искусств Джеки Чан опроверг информацию о том, что у него обнаружили коронавирус.

Вчера, 27 февраля, появились слухи, что Чан мог присутствовать на мероприятии, всех гостей которого в итоге поместили на карантин. «Всем спасибо за беспокойство! Со мной все в порядке, я вполне здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я не на карантине. Надеюсь, все будут здоровы!» – написал Джеки в инстаграме.

Джеки Чан в соцсети Weibo пообещал миллион юаней (около 130 тысяч евро) тому, кто найдет лекарство от глобальной инфекции.

По всему миру от вспышки SARS-CoV-2 пострадали 82 тысячи человек, умерло около 2800.

HOLA! USA: Джеки Чан мог заразиться коронавирусом. Он обещал 1 млн юаней нашедшему лекарство

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