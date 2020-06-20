Легенды фильмов о Рокки еще взрывают мировые новости.

Знаменитый актер Дольф Лундгрен, исполнитель роли Ивана Драго в фильме «Рокки 4», женился во второй раз.

«Что-то очень особенное произошло здесь, в Швеции», – написал 62-летний Лундгрен в инстаграме, выложив фото с новоиспеченной женой. Девушка демонстрирует кольцо на пальце, оба держат бокалы с шампанским.

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Избранница актера – 24-летняя норвежка Эмма Крокдал, фитнес-инструктор из Лос-Анджелеса. Эмма – ровесница Иды Лундгрен, старшей дочери Дольфа.

«Поздравляю, мой друг. Ты лучший», – написал в комментариях Сильвестр Сталлоне, исполнивший роль Рокки Бальбоа.

Первая жена Лундгрена – Анетт Квиберг, у них родились две дочери.

Фильм «Рокки 4» вышел на экраны в 1985 году.

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