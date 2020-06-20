Дольф Лундгрен
Фото: Instagram
Легенды фильмов о Рокки еще взрывают мировые новости.
Знаменитый актер Дольф Лундгрен, исполнитель роли Ивана Драго в фильме «Рокки 4», женился во второй раз.
«Что-то очень особенное произошло здесь, в Швеции», – написал 62-летний Лундгрен в инстаграме, выложив фото с новоиспеченной женой. Девушка демонстрирует кольцо на пальце, оба держат бокалы с шампанским.
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Избранница актера – 24-летняя норвежка Эмма Крокдал, фитнес-инструктор из Лос-Анджелеса. Эмма – ровесница Иды Лундгрен, старшей дочери Дольфа.
«Поздравляю, мой друг. Ты лучший», – написал в комментариях Сильвестр Сталлоне, исполнивший роль Рокки Бальбоа.
- Первая жена Лундгрена – Анетт Квиберг, у них родились две дочери.
- Фильм «Рокки 4» вышел на экраны в 1985 году.
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