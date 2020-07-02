Впечатлить в 11 лет президента США и отказаться от съемок в «Матрице». Джет Ли – гуру ушу и философ

Китайский боец – образец старания и человеколюбия.

Услышать фамилию Ли применительно к бойцам-киногероям не в связке с именем Брюса можно нечасто. Великий гонконгский актер оставил след в кино монструозными трюками и режиссерскими скиллами, несмотря на скорую смерть. За 10 лет до кончины Брюса в Китае родился тот, кому было суждено заменить его в образах неуловимых мастеров боевых искусств в кино – Джет Ли.

Ли Ляньцзе – пятый ребенок в семье, которая через два года после его рождения потеряла главу семьи. Обеспечение семьи полностью легло на мать актера, продававшую автобусные билеты. Долго содержать пять человек она не могла и уже в семилетнем возрасте Джет укатил в академию ушу в Пекине. Тогда он еще не подозревал, к чему это приведет: мальчик едва осознавал, что это за боевое искусство, но послушно исполнял все указания тренеров.

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Джет завоевал место в академии на будущий год, став одним из 20 счастливчиков, которых тренеры выбрали из тысячи желающих. Ли взяли в группу к ученикам 5-6 классов, хотя пареньку было всего восемь лет. Трудная ситуация в семье работоспособного мальчика настолько поразила наставника Ли, что он даже покупал семье Джета еду – тренер заботился о мышцах юного спортсмена, которым для правильного роста нельзя было обходиться без мяса.

Джет Ли Фото: Getty Images

Как оказалось, его усилия привели к мощным результатам. После года изнурительных ежедневных тренировок (даже зимой на улице) со взрослыми школьниками, Ли стал лучшим на национальном чемпионате по ушу. После победы Джета сразу записали в команду для подготовки номеров ко встрече американской делегации в Китае. Азиатская страна долгое время была изолирована от остального мира, но в 1971-м во время чемпионата мира по настольному теннису в Японии пригласила посетить страну американскую сборную в качестве первого шага по нормализации международных отношений. До этого представителей США в Пекине не было с 1949-го.

Прием заокеанских гостей считался настолько важным для КНР, что лидеры страны устроили на самом большом стадионе Пекина шоу с оперой, народными танцами и показательными выступлениями по ушу. Ли, которому только через две недели должно было исполниться девять, участвовал в трех номерах и отработал настолько блистательно, что вместе с некоторыми членами команды попал на прием к премьер-министру (формальному главе) Китая Чжоу Эньлаю, похвалившему ребят за выступление.

Ходят слухи, что тогда вместе с американской делегацией в Китай попали и несколько американских дипломатов. Они готовили визит президента США Ричарда Никсона в 1972-м году. Но Джету Ли предстояло увидеться с американским лидером несколько позже.

После ошеломительного успеха на чемпионате по ушу и показательных выступлений Ли перебрался в академию окончательно, а домой к матери приходил только на выходные. Ли не имел возможности навещать родных чаще из-за строго распорядка. Каждый день он и еще 12 учеников поднимались в шесть утра, а уже через полторы минуты стояли на плацу готовыми к утренней разминке. Первая тренировка начиналась в 8:30 и шла до полудня, вторая, если не приезжала иностранная делегация, – с полудня до 18:00. Наконец, еще одна трехчасовая тренировочная сессия стартовала в 19:30. В итоге, Джет каждый день тренировался не менее восьми часов.

Не мешало процессу даже отключение электричества, свойственное Пекину того времени. Ученики радовались, что вечерние упражнения в зале отменяются, но их наставник придумал способ заниматься даже без света. Он брал в руки фонарик и заставлял Ли с товарищами вкалывать на полную катушку, периодически контролируя процесс направлением луча света то на одного, то на другого.

Выхода не оставалось – все ученики работали по максимуму, потому что не знали, когда «тренерский» свет упадет на них. Такие условия не могли не привести к травмам. В одну из вечерних сессий Ли подвернул ногу, но продолжил занятие, так как боялся, что учитель заставит его выполнить еще больше упражнений, если он остановится. После окончания тренировки наставник Джета все-таки заметил проблему и отправил Ли на рентген. Итог: сломанная нога и несколько месяцев без тренировок. В реальности все было по-другому. Товарищи доносили Ли с гипсом на ноге до спортивного зала, где он продолжал тренироваться, используя только руки.

Джет Ли Фото: Getty Images

Вскоре нога зажила, и Ли возобновил тренировки в полном объеме, а его самоотверженность и боевые навыки, которые он не потерял за время простоя, позволили ему войти в число 30 лучших ушуистов Китая, отправившихся на показательные соревнования в Америку.

Для того, чтобы китайские юноши не смотрелись за океаном вычурно, их полностью ввели в правила западного этикета: научили пользоваться вилкой и ножом, общаться с прессой и пользоваться электрическими приборами. Также со спортсменами провели разъяснительную беседу о том, что стоит говорить иностранцам, а о чем следует молчать. Их мучали примерно полгода, а по приезде оказалось, что телохранители спортсменов ели курицу руками – дотошные учителя научили ушуистов по правилам Букингемского дворца, которые были слегка чрезмерны для Америки.

Во время этой поездки Джет увиделся с Ричардом Никсоном. После финального показательного выступления в Вашингтоне президент США подошел к 11-летнему мальчику и отметил его мастерство. Никсон настолько вдохновился боевой подготовкой Ли, что в шутку позвал его к себе в телохранители, когда Джет вырастет, но тот ответил феерически интеллигентно: «Я не хочу защищать конкретного человека. Я буду защищать миллионы соотечественников».

Конечно, перед отправкой в Америку Ли с партнерами напугали враждебностью американцев и постоянной прослушкой всех разговоров. Парень рассказал в одном из интервью, что его слова в гостиничном номере и правда как будто слышал кто-то еще: «Я захотел шоколадку, мороженое, фруктов и сказал об этом вслух, чтобы проверить, действительно ли меня прослушивают. Через несколько минут ко мне в номер постучались и принесли все, что я назвал. Я подумал: «Ого, это правда».

Если миф про прослушку материализовался, то ненависти к себе со стороны американцев Ли не ощутил. Более того, он еще и увидел массу преимуществ капиталистического устройства над коммунистическим: особенно Джета поразили бассейны во дворах почти каждого американского дома.

Та поездка Ли в Америку сильно изменила его мировоззрение и заставила усомниться в китайской идеологии, которую навязывали молодым китайцам в школах. Злые американцы оказались добрыми и относились к азиатскому народу совсем не предвзято, хотя жили в разы роскошнее – страшная картинка врагов, рисуемая властями, теперь казалась Джету фикцией.

По возвращении в Китай Ли продолжил спортивную карьеру и в те же 11 лет выиграл национальные игры народов КНР, хотя против него выступали 20-30-летние мужчины. Победа была по-настоящему выдающейся. Еще в отборочных показательных соревнованиях Ли случайно разрезал голову мечом и поверг в шок окружающих. Пока все вокруг кричали от страха, Ли спокойно завершил упражнения: недавние занятия со сломанной ногой были в разы больнее.

Спортивные победы и удивительный дух Джета Ли сделали его образцовым китайским спортсменом. В конце 70-х он в составе сборной совершал мировое турне по ушу, а еще посещал высокие приемы, как проверенный человек. В те годы Джет сильно травмировал колено и завершил профессиональную карьеру. Он воспользовался предложением сняться в кино, которое получил еще во время первой поездки в Америку. Продюсер фильма «Храм Шаолиня» еще за несколько лет до травмы подошел к Джету и предложил сделать из него второго Брюса Ли. Тогда мальчик (Джету было всего 11) отказался, но через восемь лет дебютировал в кинотрилогии, ставшей одной из самых известных его ролей.

Ли сменил имя, полученное при рождении на Джет. Его прозвали так за скорость ударов (англ. jet – реактивный), хотя существует и вторая версия, которая тоже вполне может оказаться правдой. Исходя из нее, Джет стал Джетом, когда в 1982-м снялся в рекламе. Маркетологи сказали, что его имя слишком сложное для произношения и назвали Ли по аналогии со взлетающим самолетом (в переводе также звучит, как jet), с которым по их мнению ассоциировалась карьера актера. На плакате первого «Храма Шаолиня» красовался уже не Ли Ляньцзе, а Джет Ли.

Карьера ушуиста действительно взлетела, да так что о сравнениях с другим Ли зрители вспомнили только, когда в 1994-м Джет снялся в ремейке, пожалуй, главного фильма Брюса «Кулак ярости». На этом связь двух Ли не ограничивается. Джет, как и Брюс, воспринимал боевые искусства философски и транслировал эти мысли в общество. «Боевые искусства – это не только сила, ловкость и скорость, а, прежде всего, внутренняя гармония», – говорил Джет о соревнованиях, на которых присутствовал и не понимал, почему такое внимание уделяется внешней форме, а не внутренним посылам художника и мыслителя.

Джет никогда не стремился к демонстрации бойцовских навыков в повседневной жизни, а по поводу уличных разборок и вовсе говорил следующее: «Пистолет за долю секунды превосходит годы тренировок в боевых искусствах». Ли вообще удивительно четко осознавал окружающий мир: про уличные драки говорил, что лучше в них не ввязываться и вызвать полицию, а от съемок в продолжении «Матрицы», например, отказался из-за слишком крутых спецэффектов в фильме, которые могли сделать бойца из любого.

«Это было сложное решение и лежало оно исключительно в коммерческой плоскости. Я понял, что американцы хотели, чтобы я снимался в течение трех месяцев, но присутствовал на площадке целых девять. Оставшиеся шесть месяцев они хотели делать цифровые копии всех моих движений. Естественно, после окончания съемок все права на эту библиотеку движений принадлежали бы им. Я тогда подумал, что, вот, я тренировался всю свою жизнь. И все мы не молодеем. Получается, что я им больше не буду нужен, так как моя подготовка станет уже их интеллектуальной собственностью. Поэтому я отказался», – заявил Ли. Как оказалось, был прав даже с точки зрения киносборов. «Матрица: Перезагрузка» прошла с меньшим успехом, чем первая часть.

Джет Ли на премьере филма «Мулан» Фото: Getty Images

Еще один важный атрибут Джета – бесконечная любовь и забота о семье. Из-за родов жены он отказался от роли в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе», а в 2004-м едва не погиб на Мальдивах, когда спасал дочь во время цунами. В результате катастрофы, по разным оценкам, погибло около 200 тысяч человек и одним из них считали Джета. Актеру повезло – он всего лишь повредил ногу.

После чудесного спасения Ли осознал, что должен посвятить жизнь помощи людям: «Когда я оглянулся, все, что я видел минуту назад, исчезло. Океан был повсюду. Я бежал, а вода уже доходила мне до рта. Опыт выживания в таком хаосе и созерцания опустошений, вызванных стихийным бедствием, навсегда изменил меня». Джет совершенно не понимал и удивленно смотрел, как каждый пытался помочь другому. Никто не спрашивал о национальности и социальном статусе, люди просто помогали друг другу, что было странно для китайских устоев Ли.

«В тот день я задался вопросом: возможно ли сохранить этот дух и выйти за традиционные границы, чтобы помочь человечеству в целом? Я провел 41 год жизни, думая в первую очередь о себе, желая доказать, что я – звезда, я особенный. Все это больше ничего не значило. Я понял, что все деньги и вся власть мира не спасли бы меня в тот день от воды. Я понял, что должен помогать спасать людей, как они помогали спасать меня и мою дочь», – философски заметил боец.

Дальше в жизни Джета кино и благотворительность шли рядом. Актер засветился в трех «Неудержимых» и «Мулане» и нескольких фильмах попроще, а параллельно с этим стал филантропом. С 2006 года Ли помогает Красному Кресту Китая (например, внес 62,5 тысячи долларов от сборов «Бесстрашного»), а в 2007 году основал собственный фонд, поддерживающий международные усилия по оказанию помощи во время стихийных бедствий и предотвращению самоубийств. Актер не остановился и на этом. Он познакомился с самым богатым человеком Китая Джеком Ма (основал Alibaba Group, которая включает AliExpress) и вместе с ним создал лайфстайл-компанию «Taiji Zen», главной миссией которой является «здоровье и счастье для всех».

Сейчас Джет Ли продолжает реализацию благотворительных проектов и грамотно монетизирует образ. Например, на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем к Ли приходили производители инвалидных колясок и умоляли их прорекламировать, но Джет лишь сказал, что на фото, где он выглядит слабо и беспомощно, лишь неправильно подобран ракурс. Это подтверждает и контракт с adidas, который разработал капсульную коллекцию для фитнес-программы Ли «Wuji».

Уважение к Ли в Китае дошло до того, что актера даже не сильно осуждали в обществе за отказ от китайского гражданства в пользу американского, а потом и сингапурского. Обычно, таких перебежчиков в Китае называют предателями, но Джета такая участь миновала – меньше 40% опрошенных китайской газетой сказали, что недовольны решением Ли, который выбрал Сингапур из-за качественной системы образования для дочерей и только потом из-за низких налогов.

Так вышло, что Джет Ли не стал исключительно образцовым китайским гражданином, которого из него лепили в детстве, но нисколько не потерял в уважении соотечественников. Он стал больше, чем просто хорошим гражданином Китая, потому что звездность и особенность заключается не только в статуэтках и кинопремиях, но и в заботе у людях во всем мире.

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