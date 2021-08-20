В японском городе Кимицу скончался голливудский актер и мастер боевых искусств Синъити Тиба, также известный как Сонни Тиба. Его не стало от последствий перенесенной коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет.

Самая известная роль Сонни – кузнец-оружейник Хаттори Ханзо из «Убить Билла. Фильм 1» Квентина Тарантино. Также Тиба появился в кадре в «Тройном форсаже: Токийском дрифте». Он сыграл Камату – босса якудзы и дядю главного протагониста Такаси. Смерть актера подтвердил его агент и менеджер в интервью журналу Variety

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Что новость о смерти голливудского актера делает на спортивном сайте? Тиба был большим мастером боевых искусств. В 1957 году Синъити начал изучать единоборства в университете спортивной науки Ниппона, в 1965-м получил черный пояс и первый дан по карате и учился у великого мастера Масутацу Оямы.

В конце 1970-х артист сыграл Ояму в трилогии фильмов «Чемпион смерти», «Карате-медвежатник» и «Карате навсегда». В 1984-м он получил черный пояс и четвертый дан по карате и в дальнейшем заработал черные пояса по ниндзюцу, сериндзи кемпо, дзюдо, кендо и гоцзю-рю карате.

Прорыв Сонни в Соединенных Штатах случился после выхода на экраны фильма «Уличный боец». В 1974-м картину выпустили в прокат в США с рейтингом Х (на сеанс не допускались дети младшие 17 лет) из-за чрезмерной жестокости. Последней работой Тибы стал фильм «Узы правосудия: Кидзуна». Он выйдет в октябре 2021 года.

За игру в картине «Убить Билла» Тиба получил номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Квентин Тарантино вдохновился открывающей сценой фильма «Каратист Киба» 1973 года с Сонни в главной роли и использовал ее в сценарии «Криминального чтива». Режиссер заменил фразу «Я охранник Тиба» на «Меня зовут Лорд».

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