Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал о спортивных успехах президента России Владимира Путина.

«Владимир Владимирович – человек разносторонний, кроме борьбы он увлекается горными лыжами, хоккеем. Но начинали мы вместе в самбо, так как тогда еще в СССР не было дзюдо. Он был очень разносторонним, технически грамотным борцом, правильно выстраивал схватку тактически, но самое главное, как и у любого спортсмена, у него была сила воли.

Он выступал на соревнованиях показывал достаточно высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение учиться, поступил на юридический факультет в университет и, возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но страна нашла великого президента», – приводит слова Шестакова «Интерфакс»

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Владимир Путин – почетный президент Международной федерации самбо.

Василий Шестаков – бывший спарринг-партнер президента России.

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