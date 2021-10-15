Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын убедился в силе и мощи армии страны во время тренировочного выступления.

Лидеру и старшим офицерам демонстрировали мощь спецназа: военные пробивали головой бетонные блоки, рвали на себе цепи и лежали на стекле. Других солдат жестоко били молотком по руке или руке, кто-то лежал на гвоздях, а другому кувалдой разбивали блок, лежащий на груди. Ким Чен Ын выглядел довольно – он сидел рядом с сестрой и ее близким советником Ким Ё-Ченом и улыбался.

Боевые искусства Экс-спарринг Путина: «Самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена» 23/08/2021 В 11:39

37-летний Ким Чен Ын занимает пост председателем Государственного совета КНДР, генсека ЦК Трудовой партии Кореи и высшего руководителя КНДР с 2011 года.

Предшественик Ким Чен Ына – Ким Чен Ир

Боевые искусства Умер звезда «Убить Билла» и «Тройного форсажа» Сонни Тиба 20/08/2021 В 04:47