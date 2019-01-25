В Австралии на матче по крикету появился баннер «Быть белым – это ок». Полиция завела дело о расизме

Накануне во время матча профессиональной крикетной лиги Биг Бэш между австралийскими «Перт Скорчерс» и «Сидней Тандер» на трибунах появился баннер с провокационной фразой о белой расе.

The Guardian пишет, что полицейский департамент штата Западная Австралия открыл расследование в отношении трех болельщиков (мужчины в возрасте 24, 28 и 50 лет), которые вывесили на трибунах «Перт Арены» баннер со словами «Быть белым – это нормально». Перетяжку видели все зрители стадиона на протяжении нескольких минут, пока хулиганов не выгнали с объекта.

Ассоциация крикета Австралии заявила, что вынесла «первое и последнее предупреждение» трем мужчинам, а также что их перфоманс обладал «нулевым уровнем толерантности», однако этим дело и завершилось – штрафа или отстранения от посещения матчей не последовало.

«Мы обращаемся ко всем посетителям матчей по крикету: если ваши действия будут носить антисоциальный характер, то вас немедленно выпроводят с трибун, и вы рискуете получить бан на посещение любых крикетных матчей на территории Австралии. Все это включает в себя немедленные действия со стороны полицейских», – также говорится в обращении ассоциации.

В 2017 году пользователи анонимного имиджборда 4chan начали расклеивать листовки с фразой «It's OK to be white» в качестве провокации для неонацистских и других радикальных группировок. Это сработало: в дальнейшем лозунг стали распространять именно неонацисты и члены ультраправого Ку-клукс-клана.

В лиге Биг Бэш участвует 8 австралийских команд.

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