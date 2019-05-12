Австралийский крикетист Алекс Хепберн, выступавший за «Вустершир», узнал приговор за изнасилование спящей женщины.

По информации Mirror, 23-летний Хепберн получил пять лет тюрьмы. Судья заявил, что спортсмен отнесся к жертве как к куску мяса, а поступок стал проявление грубого сексизма – крикетист воспользовался женщиной ради победы в секс-соревновании, устроенном игроками его команды.

Через четыре месяца после изнасилования жертва была доставлена в больницу с подозрением на инсульт, и врачи диагностировали паралич – вызванное стрессом состояние, которое временно парализует мышцы лица. «Потребовались месяцы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мне не хотелось выходить из дома», – рассказала женщина.

Жертва находилась в одной квартире с Хепберном и его одноклубником Джо Кларком. По обоюдному согласию она занялась сексом с Кларком, а ночью ее изнасиловал Хепберн.

В суде девушка узнала, что Кларк тоже участвовал в секс-соревновании.

Австралийский крикетист изнасиловал спящую женщину ради победы в секс-турнире

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