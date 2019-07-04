Голый мужчина выбежал на поле в матче чемпионата мира по крикету между сборными Англии и Новой Зеландии.

Питч-инвайдеру долго удавалось избегать охранников, после чего они решились на крайние меры – темнокожий секьюрити выполнил прыжок и повалил мужчину на газон.

Видео с забегом отважного фаната можно посмотреть по ссылке.

В прошедшем матче победила сборная Англии, набрав на 119 ранов больше, чем Новая Зеландия.

Не так давно мы лицезрели практически голую девушку на финале Лиги чемпионов – вот здесь можно заценить ее фото.

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