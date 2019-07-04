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Стрикер выбежал на поле во время ЧМ по крикету – охранник поймал его в прыжке
Единственный повод сделать хоть какую-нибудь новость про крикет.
Голый мужчина выбежал на поле в матче чемпионата мира по крикету между сборными Англии и Новой Зеландии.
Питч-инвайдеру долго удавалось избегать охранников, после чего они решились на крайние меры – темнокожий секьюрити выполнил прыжок и повалил мужчину на газон.
Видео с забегом отважного фаната можно посмотреть по ссылке.
- В прошедшем матче победила сборная Англии, набрав на 119 ранов больше, чем Новая Зеландия.
- Не так давно мы лицезрели практически голую девушку на финале Лиги чемпионов – вот здесь можно заценить ее фото.
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