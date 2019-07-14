Елена Вулицкая, мама Виталия Здоровецкого, который встречается с популярной моделью Кинси Волански, попыталась выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по крикету.

В июне Кинси Волански выбежала на поле в решающем матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» и мгновенно стала звездой: инстаграм девушки стремительно взлетел до 3 млн подписчиков. Теперь за дело взялась мама Виталия, выбрав для забега все тот же аутфит: мерч сайта с пранками для взрослых Vitaly Uncensored.

В финале ЧМ по крикету встретились сборные Новой Зеландии и Англии. Победитель еще не выявлен.

В финале ЛЧ, который прославился благодаря забегу Кинси, победу отпраздновал «Ливерпуль» – 2:0.

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