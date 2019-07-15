Не успели нам надоесть Кинси Волански и ее бойфренд Виталий Здоровецкий, как в семье появился новый выбегающий на поля персонаж.

Елена Вулицкая, мама Виталия Здоровецкого, попыталась выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по крикету. Женщине прорыв в стиле Кинси не удался, но привлечь к своему инстаграму внимание получилось. Тем более, что мама у Виталия еще очень и очень.

Да что там говорить – вы сами просили!

Новости о беспокойной семейке:

Мать Здоровецкого выбежала на поле в финале ЧМ по крикету в платье, как у Кинси

«Хочу заработать к 30 годам столько, чтобы уйти на покой». Большое интервью Кинси

Кинси и ее бойфренд поцеловались на глазах толпы и искупались в фонтане

Качай приложение Eurosport для iOS или Android