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Мама Здоровецкого выбежала в стиле Кинси. Ее инстаграм ничуть не уступает аккаунту девушки сына
В колоде новый персонаж.
Не успели нам надоесть Кинси Волански и ее бойфренд Виталий Здоровецкий, как в семье появился новый выбегающий на поля персонаж.
Елена Вулицкая, мама Виталия Здоровецкого, попыталась выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по крикету. Женщине прорыв в стиле Кинси не удался, но привлечь к своему инстаграму внимание получилось. Тем более, что мама у Виталия еще очень и очень.
Да что там говорить – вы сами просили!
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