Боулер сборной Вест-Индии по крикету Шеннон Габриэл, который получил бан за гомофобные высказывания в адрес капитана сборной Англии Джо Рута, рассказал подробности конфликта.

«Сейчас я понимаю, что это звучало оскорбительно. Хочу попросить прощения у товарищей по команде, игроков сборной Англии и особенно капитана их команды Джо Рута за высказывания, которые в пылу борьбы показались мне безобидным спортивным подколом.

Обстановка была напряженной, а Рут пристально смотрел на меня, пока я готовился к атаке. Возможно, это было его тактикой – оказать психологические давление. Признаю, что попытался преодолеть собственное напряжение, когда сказал Руту: «Чего ты лыбишься? Тебе мальчики нравятся?»

Его ответ, который попал на микрофон: «Не используй это как оскорбление. Нет ничего плохого в том, чтобы быть геем». Тогда я сказал: «У меня нет с этим проблем, но тебе следовало бы перестать улыбаться, глядя на меня», – признался Габриэл, слова которого BBC.

Габриэл получил дисквалификацию на 4 игры.

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