Чемпион мира по крикету во время праздничного фестиваля пристроился сзади к тверкающей девушке

Герой сборной Англии по крикету Джофра Арчер отпраздновал победу на чемпионате мира-2019, сгоняв на фестиваль на Барбадосе.

Фотографии измазанного в краске Джофры, который пристроился сзади к тверкающей женщине, облетели весь англоязычный твиттер. При этом крикетиста не стали линчевать за сексизм, а напротив – похвалили за игру и сказали, что он заслужил свой праздник.

«Кинг Джофра», – написал один из пользователей под пикантным фото Арчера, сделав референс к популярному сериалу «Игра престолов». «Хах, как же хорош Джофра Арчер. Пусть малыш развлекается, он заслужил это», – добавил другой юзер.

Джофра – не только отличный игрок в крикет, но и борец за экосистему Земли. Вот так он выполнил знаменитый #BottleCapChallenge, призвав людей утилизировать пустые пластиковые бутылки вместе с крышками.

А еще Арчер активно выступает против курящих женщин. «Ненавижу, когда девушки курят», – написал он в твиттере в 2014 году.

В финале ЧМ по крикету сборная Англии одолела Новую Зеландию. Это первая победа англичан на чемпионатах мира.

Во время финальной игры на поле пыталась прорваться мать Виталия Здоровецкого Елена, (почти) повторив подвиг своей невестки Кинси Волански.

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