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Чемпион мира по крикету во время праздничного фестиваля пристроился сзади к тверкающей девушке
А еще Джофра Арчер очень круто выполнил #BottleCapChallenge и выступает против курящих женщин.
Герой сборной Англии по крикету Джофра Арчер отпраздновал победу на чемпионате мира-2019, сгоняв на фестиваль на Барбадосе.
Фотографии измазанного в краске Джофры, который пристроился сзади к тверкающей женщине, облетели весь англоязычный твиттер. При этом крикетиста не стали линчевать за сексизм, а напротив – похвалили за игру и сказали, что он заслужил свой праздник.
«Кинг Джофра», – написал один из пользователей под пикантным фото Арчера, сделав референс к популярному сериалу «Игра престолов». «Хах, как же хорош Джофра Арчер. Пусть малыш развлекается, он заслужил это», – добавил другой юзер.
Джофра – не только отличный игрок в крикет, но и борец за экосистему Земли. Вот так он выполнил знаменитый #BottleCapChallenge, призвав людей утилизировать пустые пластиковые бутылки вместе с крышками.
А еще Арчер активно выступает против курящих женщин. «Ненавижу, когда девушки курят», – написал он в твиттере в 2014 году.
- В финале ЧМ по крикету сборная Англии одолела Новую Зеландию. Это первая победа англичан на чемпионатах мира.
- Во время финальной игры на поле пыталась прорваться мать Виталия Здоровецкого Елена, (почти) повторив подвиг своей невестки Кинси Волански.
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