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Австралийский крикетист покинул Кубок мира после того, как обезьяна разодрала ему лицо
Этот случай войдет в топ самых дурацких травм в истории.
Австралийский крикетист Джейк Фрейзер-Макгёрк, выступающий за команду U-19, не продолжит выступление на Кубке мира из-за необычной травмы.
Как сообщает The Sun, Фрейзер-Макгёрк прогуливался по заповеднику и был атакован обезьяной, которая расцарапала ему лицо. Теперь спортсмена отправят на курс лечения, который не совместим с соревновательной деятельностью.
«Думаю, это послужит мне уроком. Не стоит подходить к животным настолько близко. Я с нетерпением жду, когда вылечусь и вернусь на поле», – заявил Джейк.
- Фрейзер-Макгёрк выступает за австралийский клуб «Виктория».
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