Getty Images

Австралийский крикетист покинул Кубок мира после того, как обезьяна разодрала ему лицо

Австралийский крикетист покинул Кубок мира после того, как обезьяна разодрала ему лицо
Eurosport

22 мин. назад

Этот случай войдет в топ самых дурацких травм в истории.

Австралийский крикетист Джейк Фрейзер-Макгёрк, выступающий за команду U-19, не продолжит выступление на Кубке мира из-за необычной травмы.

Как сообщает The Sun, Фрейзер-Макгёрк прогуливался по заповеднику и был атакован обезьяной, которая расцарапала ему лицо. Теперь спортсмена отправят на курс лечения, который не совместим с соревновательной деятельностью.

«Думаю, это послужит мне уроком. Не стоит подходить к животным настолько близко. Я с нетерпением жду, когда вылечусь и вернусь на поле», – заявил Джейк.

  • Фрейзер-Макгёрк выступает за австралийский клуб «Виктория».

Ты удивишься, но на Eurosport.ru бывают новости про крикет. Вот еще несколько:

Чемпион мира по крикету во время праздничного фестиваля пристроился сзади к тверкающей девушке

Мать Здоровецкого выбежала на поле в финале ЧМ по крикету в платье, как у Кинси

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте