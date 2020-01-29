Австралийский крикетист покинул Кубок мира после того, как обезьяна разодрала ему лицо

Австралийский крикетист Джейк Фрейзер-Макгёрк, выступающий за команду U-19, не продолжит выступление на Кубке мира из-за необычной травмы.

Как сообщает The Sun, Фрейзер-Макгёрк прогуливался по заповеднику и был атакован обезьяной, которая расцарапала ему лицо. Теперь спортсмена отправят на курс лечения, который не совместим с соревновательной деятельностью.

«Думаю, это послужит мне уроком. Не стоит подходить к животным настолько близко. Я с нетерпением жду, когда вылечусь и вернусь на поле», – заявил Джейк.

Фрейзер-Макгёрк выступает за австралийский клуб «Виктория».

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