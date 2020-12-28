Обнаженный мужчина осчастливил своим присутствием зрителей тестового матча по крикету между сборными Новой Зеландии и Пакистана.

Игра прошла на стадионе «Бэй Овал» в городе Тауранга, куда допустили болельщиков. Один из них прорвался на поле в носках и, прикрывая рукой гениталии, промчался по площадке ради селфи с игроком новозеландской команды Кейном Уильямсом.

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Стрикер успел сфотографироваться со спортсменом, прежде чем его сбил с ног и скрутил секьюрити.

  • Новая Зеландия и Пакистан с 18 декабря провели уже 4 тестовых матча.
  • Счет пока равный – 2:2.

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