Игра прошла на стадионе «Бэй Овал» в городе Тауранга, куда допустили болельщиков. Один из них прорвался на поле в носках и, прикрывая рукой гениталии, промчался по площадке ради селфи с игроком новозеландской команды Кейном Уильямсом.