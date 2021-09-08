Заместитель главы комиссии «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) по культуре Ахмадулла Васик заявил, что женщины не смогут заниматься спортом в Афганистане. Он отметил, что запрет касается в том числе спортсменок из национальных сборных.

«Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», – приводит слова Васика SBS News

Такая позиция ставит под угрозу проведение матча мужской сборной Афганистана по крикету против сборной Австралии, на который Васик дал разрешение. Согласно правилам, установленным Международным советом крикета (ICC), все 12 членов организации должны иметь и женскую, и мужскую команду.

В данный момент крикет считается самым популярным видом спорта в Афганистане. В ноябре прошлого года 25 спортсменок подписали контракты с Советом Афганистана по крикету, но после переворота большая часть спортсменов покинула страну.

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