Впервые текст был опубликован 15 апреля 2020 года.

До поселка городского типа Междуреченского в ХМАО-Югре шесть часов езды на автобусе из окружного центра. Добраться туда иначе тяжело – поезд делает гигантский крюк в Екатеринбург, маленький аэропорт лишь раз в неделю принимает вертолеты. Здесь нет даже автовокзала – случайных путников в ночи встречает лишь пятиэтажное здание рядом с крохотной администрацией. Можно забыть о главном развлечении русского быта XXI века – ТРЦ, в центре города стоят только детские площадки, мемориал воинской славы и почему-то рампы для скейтеров. Неизвестно, чем можно заниматься в рабочем поселке на 11 тысяч жителей. Непонятно, как и почему именно там появился чемпион мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов.

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Местную биатлонную СДЮШОР заметно не сразу – она как будто вдавлена в улицу Маяковского и оттого не выглядывает из-за одноэтажных домиков. Таким опрятным и современным лыжный центр был не всегда. «В нулевых у нас было деревянное здание 1983 года постройки, – говорит первый тренер Устюгова Иван Брагин. – Оно было ветхим, нуждалось в капитальном ремонте или сносе, кое-где прогнило».

Лыжные гонки Большунов: «Устюгову не понравится в группе Бородавко. У Сереги такой характер...» 20/03/2020 В 13:50

(Сергей Устюгов и тренер Иван Брагин)

Брагин, еще молодой мужчина чуть за 40, держится в разговоре отстраненно и безэмоционально, хотя в эту внешнюю прохладу вкладывает теплоту к тому периоду. Он едва заметно оживляется, когда вспоминает о том времени. У скромной старой деревянной базы, фото которой теперь висят при входе в новую СДЮШОР, тогда был всего один рабочий, поэтому на помощь приходили сами тренеры с подрастающими спортсменами – летом расчищали трассы от упавших деревьев, выравнивали рельеф, бегали с лопатами по лесному массиву. «В мое время и время Сергея этого ничего не было, – взмахнул руками и виртуально показал теперешний лыже-биатлонный центр Иван. – Когда надо было, старшие воспитанники, 10-й и 11-й классы, брали лопаты, помогали и убирали, ведь это все равно, в первую очередь, для них. Но когда вместе, сразу виден результат».

Брагин стал коучем в 25 – сам ходил в эту же лыжную секцию в Междуреченском, отслужил в армии, окончил институт в Челябинске и вернулся на работу в родной поселок. «Я впервые увидел Сергея в 2002-м, это был мой первый набор. Он пришел с другом, но я особо не акцентировал на них внимание – занимаются и занимаются», – вспоминал тренер.

С Устюговым мы встречаемся в тот же день – когда финал Кубка мира в Америке отменили из-за коронавируса, он сорвался в Междуреченский к семье и готовился к чемпионату России. Но COVID-19 догнал и внутреннее первенство, поэтому закатку (выполнение объемов после финиша сезона, чтобы нормально подвестись к следующему) докатывал на родине. Брагин подсказал, что лыжник будет в СДЮШОР после обеда – они вместе гоняют в день по 75 км. Перед выходом на снег Сергей разминался на беговой дорожке, рядом с ним тянулась с фитнес-резинкой его жена Елена Соболева, тоже лыжница сборной России, родившая в январе дочь Киру.

«Мы с соседом Серегой Ганиным долго ходили на лыжный прокат, – добавил фактуры к версии тренера Устюгов. – Потом он записался на секцию, а я ходил за деньги, пока его мама не сказала моей: «Чего ваш платно бегает – пусть тоже запишется, раз они то же самое делают?» Ну и записался».

В маленьком Междуреченском целых три спортивных школы, кроме биатлонного центра есть хорошая школа дзюдо, секции по настольному теннису, боксу и другим видам спорта в закрытых помещениях – зимой температура стабильно держится около -15 градусов. «Я до 2006 года даже не смотрел лыжные гонки. Было абсолютно фиолетово, кто как бегает, мне просто нравилось кататься на спусках», – признался Сергей Устюгов.

Иван Брагин согласился, что был неопытным тренером, несколько раз в разговоре намекнул на какие-то ошибки в подготовке, но не раскололся, как именно сохранил будущего чемпиона. «Были тяжелые моменты, надо было его удержать. Самый главный враг всех спортивных секций – улица, лишь бы туда не ушел», – уклончиво рассказал коуч. Брагин не скрывал, что в нулевых Устюгова затягивала плохая компания. «Те парни из его круга общения сейчас кто где – кто-то в тюрьме отсидел за хулиганство, кто-то спился», – грустно заключил он.

Устюгов тоже не погружается в прошлое, но охотно вспоминает более поздние истории. «Мы однажды на сборах в Ханты-Мансийске зацепились за машину Виктора Майгурова (трехкратного чемпиона мира по биатлону конца 90-х), – засмеялся лыжник. – Поселковские же все не такие, как городские. На светофоре остановилось авто – хоп, кто-то зацепился и едет. Наш пацан проезжает, а там Майгуров сидит за рулем. Но вроде обошлось без происшествий».

Сергей оказался на сборах с командой ХМАО-Югры после локальных успехов. Он попал в призы на самых первых соревнованиях в жизни, ездил за 160 км в село Болчары, а впервые на региональный уровень вышел через турнир памяти Павлика Морозова. Их до сих пор проводят в Свердловской области, но до города Тавды нужно добираться по четыре часа на поезде – о нормальном восстановлении перед гонками речи не идет.

Чаще из Междуреченского лыжников и биатлонистов возили на соревнования тренеры или родители на собственных авто, иногда садились на рейсовую маршрутку. Раньше на ивенты всех телепортировал собственный автобус центра, но теперь средств на его содержание нет – транспорту больше 10 лет, по закону детей на такой старой машине перевозить нельзя.

Междуреченский, лыжные гонки Фото: From Official Website

«Не всегда так бывает, что снег выпадает вовремя. Иногда приезжали с кросса в Ханты-Мансийск на первый старт, еще на лыжах не стояли, а там народ больше месяца зимой тренируется. Стараемся на вкатывание кого-то отправить в Ханты, чтобы немного быть конкурентоспособными. А если в ноябре не попадешь в сборную округа, то до Нового года в нее и не пробиться», – жалуется Иван Брагин.

Главное впечатление Устюгова из детства – путешествие на биатлонный ЧМ-2003 в Ханты-Мансийск. «Нас заселили в какое-то общежитие, и мы смотрели на тренировки, для детей-то это вау, – падает в воспоминания Сергей. – Я же не смотрел ничего осознанно до 2006-го, фотографировался со всеми, не зная, кто это и как зовут. Сейчас смотрю и думаю: «Кто эти люди?» Половина неизвестных спортсменов на фото!»

Тогда он еще не догадывался, что попадет на Кубок мира, но в другом виде спорта. После сезона-2006/07 Устюгов пробился в юношескую сборную ХМАО по лыжам, а биатлонная карьера стопорилась – 15-летний школьник проходил лишь запасным в окружную команду. Сергей зашел на базу к Брагину в Междуреченском и услышал: «У тебя два пути, даже один – пойдешь тренироваться к лыжникам». Парень был в шоке: «Всех биатлонистов, с кем бегал, знаю, а лыжники? Нафиг мне это вообще». Тренер успокаивал: «Из лыжных гонок всегда можно вернуться в биатлон, а обратно в лыжники уже не перейти».

«После первого сбора [с лыжной юношеской сборной ХМАО] меня хотели выгнать – недисциплинированный, резкий, на рожон лез, правилам не подчинялся, – спокойно объяснил Устюгов. – Не люблю диктаторов, которые сказали, а ты хоть умри, но сделай. Написал три объяснительные, наказывали тренажерами. В плане порядка, когда тренер приходит, а у меня вещи раскиданы: «А ты собирай их хорошо, чтобы лежали лучше». Но мне так удобно! Сейчас бы сказал: «Дверь там, чтобы я тебя здесь не видел», но на тот момент я себе этого позволить не мог, просто ругался: «Что ты в моих вещах роешься?»

В начале того сбора Сергей даже не умел кататься классическим стилем, но на роллерах занял четвертое место из семи, выиграл кроссовую тренировку и остался в команде. «У меня была договоренность с тренером окружной сборной, что я его три года не буду дергать в биатлон. Джентльменское соглашение я выдержал. А через три года Устюгов выиграл юниорский чемпионат мира», – заявил Иван Брагин. С тех пор спортсмен пер только вверх.

За первым большим успехом лыжника – победой на «Тур де Ски-2017» – Междуреченский следил всем поселком. «Не поверите, натурально каждый смотрел трансляции, – уверяет вахтер биатлонной СДЮШОР Наталья. – Даже в барах люди собирались и болели за Устюгова». «Да, мне даже молодые местные тренеры говорили: «Нам звонят и спрашивают: «Устюгов бежит? Не бежит? Даже включать не будем», – подтвердил Сергей.

Никаких других атрибутов народной любви в ПГТ не видно – ни плакатов, ни баннеров, ни растяжек с изображением главного спортсмена в истории района. «Не чувствую себя самым известным человеком в поселке, – опустил взгляд Устюгов. – Мы как-то с Леной получали загранпаспорта, и заметил, что за нами девчонка с пацаном зацепились. Жена убежала в УФМС, я один с коляской, дочка заплакала – паника. И тут девочка подходит: «Сергей, можно сфоткаться?», а я чисто машинально ответил: «Отстань, мне сейчас некогда». Они не обиделись – наверное, поняли. Когда Лена вышла, оставил дочь ей и подошел к ребятам: «Давайте сфоткаемся, ничего страшного».

«Или в аптеку недавно зашел соску купить, – поймал наводящий вопрос лыжник. – Уже расплачиваюсь, и женщина-фармацевт говорит: «Смотрю и слежу за вашими успехами, очень приятно, что вы здесь». Меня в 2017-м приглашали в «Вечерний Ургант». Это было неофициально – пресс-атташе ФЛГР писала, что ждут такого-то числа. Сейчас, если бы позвали, я бы подумал, а на тот момент решил, что это лишняя трата времени. Я в самолет в Норвегии сажусь, до дома еще не доехал, а мне уже говорят: «Ты должен быть на «Вечернем Урганте» такого-то числа». А почему я должен? Я домой хочу, соскучился».

После победы на «Тур де Ски» и ЧМ-2017 Сергей прилетел в Ханты-Мансийск на традиционный Югорский марафон, особый гость – губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Устюгов показал первое время на 50 км и ждал встречи с главой региона – рассчитывал попросить ратрак для базы в Междуреченском. После финиша лыжника перехватил Брагин. «Какой ратрак? У нас такого результата в жизни не было. Давай, чем черт не шутит», – сказал воспитаннику тренер.

Устюгов попросил у губернатора буквально 15 минут. В холле гостиницы он задал Комаровой вопрос: «Реально ли построить лыжную базу у нас в поселке?» Та посмотрела на предложенный бюджет и ответила: «В течение двух лет найдем спонсора и начнем строительство».

13 сентября 2019-го Комарова и Устюгов уже открывали новую СДЮШОР в Междуреченском. При входе на базу висит общее фото с того дня, на котором полно лыже-биатлонных селебрити, – Вяльбе, Крамер, Ретивых, Турышев, Белов, Волков. Это объективно был самый звездный ивент в истории поселка.

СДЮШОР в Междуреченском (фото: Правительство Югры «Контакте») Фото: Other Agency

«Перед открытием базы я создал группу в WhatsApp и добавил туда всех наших звезд, 15-20 человек, – загорается при рассказе Сергей. – Понимал, что у кого-то есть дела, и они скажут об этом, и останутся люди, которых после летнего ЧР я смогу привезти из Тюмени. Женька Белов спросил: «Серег, а организаторы не обидятся, если я не приеду? Не заметят, я же не такой топовый спортсмен». Ответил: «Ты читай внимательно, не кто-то просит – я». И он сразу сказал, что приедет.

У Дениса Спицова 10-го числа была свадьба, он извинился, а я только спросил: «Дэн, у тебя на второй день гуляний гостей не отбираю?» Женька Дементьев уехал на соревнования в Италии – на один день ошибся, бывает. Я вспоминал, как в детстве ехал с диспансера, сидел в газельке и видел, как Дементьев на «Поршаке» 911-м проезжает. А я сижу рядом с дверью и просто смотрю на него. До сих пор Женька со смехом вспоминает: ты в газельке, а я на «Поршаке». А теперь он мой старший товарищ».

Директором СДЮШОР стал Иван Брагин – тот самый тренер Устюгова. О патриотизме ученика он говорит аккуратно: да, два-три раза в год Сергей приезжает в Междуреченский, у него здесь живут мама, братья, другие родственники, на межсборье спортсмен всегда на малой родине. Да, помогает лыжной базе с инвентарем.

Междуреченский, лыжные гонки Фото: From Official Website

«Когда Сергей только начинал, в Хантах проходило закрытие биатлонного сезона, и можно было взять лыжи из-под какого-то спортсмена, я лично у сборной Белоруссии брал. У меня тогда аккредитации не было никакой – так, встретились где-то. Поговоришь с кем-то из сервис-бригады, через старших товарищей или знакомых, которые возле сборной или в самой сборной работают, выходишь на спортсменов. Атлеты-то тоже заработать хотят. По большей части, это были личные деньги тренера, я много брал детям за свои, Сергею тоже. Даже когда он был в сборной, мы ему здесь покупали лыжи. Сейчас это все в обратку идет», – сообщил Брагин.

«Да, я разговаривал с Fischer, с которым у меня контракт, департамент спорта ХМАО-Югры и ЦСПСКЮ при поддержке Евгения Дементьева с экипировкой помогли, – подтвердил Устюгов. – Я и сам каждый год посылаю свои лыжи в Междуреченский – это может быть и вторая, и третья пара. Бывало такое, что какие-то любители хотят купить по цене ниже рыночной, и начинается: «Ой, а тут вес не тот, там носик подклеенный». Ты на этих лыжах выигрывал этапы Кубка мира, а тут про носик говорят. Тогда уже говоришь: «Извини, не продаю», легче в спортшколу отвезти».

Сергей Устюгов, Россия Фото: Getty Images

О планах после спорта 28-летний Сергей строго отказался говорить с мотивировкой «Если начну думать, что потом, надо ставить лыжи в угол и заниматься тем, о чем буду думать». Но он твердо уверен в месте – это точно будет маленький Междуреченский. «Вообще считаю, что где родился, там и пригодился, – формулирует двукратный чемпион мира. – Если мне скажут выбирать спорт или семью, я скажу: спорт, спасибо, но семья для меня дороже. Не готов жертвовать. Планирую построить здесь дом, смотрю участок. Земля у меня уже есть, но Лене это далеко».

«Я же училась примерно в таком поселке, как Междуреченский, ничего страшного, – возражает Соболева-Устюгова. – Хочется побольше цивилизации, но в ДК есть кино, хоть и не со всеми новинками, не все можно купить, бассейн есть в соседнем поселке. Все равно хочется и в городе жить, но я бы и тут пожила».

Даже кубок за победу в «Тур де Ски-2017» стоит при входе в СДЮШОР, от посетителей престижный трофей, который в России выигрывали лишь трижды, ограждает лишь обычное стекло. «А что такого? – не понимает моего беспокойства Сергей. – Я не боюсь, кому надо, тот заберет. У меня фотография с кубком есть. Это же классно – люди приходят, смотрят. У нас в центре висят фото выпускников, я тоже раньше их разглядывал, потом и моя фотография появилась».

Похоже, Сергей Устюгов видит в этой преемственности определенную миссию, часть которой он однозначно выполнил. По крайней мере, по мере прохождения ему хорошо и спокойно. Он дома.

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