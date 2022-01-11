Белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович отстранили от международных соревнований за политическую позицию. Андриюк и Долидович запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду, у них не было возможности отобраться на Игры. По словам спортсменок, в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал их FIS-коды, необходимые для участия в соревнованиях.

Лыжницы заявили, что это сделано по указанию главы Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича, который параллельно занимает пост заместителя председателя минского исполкома, где отвечает за транспортную инфраструктуру. Дорохович приказал чиновникам запретить участие спортсменок в международных соревнованиях и сборах. Статус в профилях девушек на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта уже изменился – теперь там значится надпись Not active.

Ad

Лыжные гонки Большунов, Устюгов и остальные едут на ОИ. Объявлен состав команды 4 ЧАСА НАЗАД

«Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию», – сказала Андриюк. Девушка отметила, что она никогда публично не высказывала политические взгляды и назвала их нейтральными. Лыжница добавила, что ситуация вынуждает ее покинуть Беларусь и переехать в Польшу.

«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего FIS-кода», – добавила Долидович, отец которой, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Долидович, в ноябре 2020-го также поддержал протест против Лукашенко, когда отказался снимать бело-красно-белый флаг с балкона.

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей, и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе (Роман Бондаренко – белорусский активист, убитый в ходе протестов – Eurosport.ru). Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите, уважаемый... История она такая – проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф, если надо», – писал в фейсбуке обладатель пятого места в марафоне на Играх в Сочи.

Позже флаг запретили в Беларуси, а Александр Лукашенко назвал его фашистским, на что лыжник задался резонным вопросом: «Значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?»

Если на летней Олимпиаде в Токио спортсменов Беларуси отстраняли прямо во время Игр, то теперь их лишают самых важных соревнований за месяц до старта. В Японии первой стала бегунья Кристина Тимановская, которая раскритиковала решение тренеров внести ее в заявку на эстафету. После этого девушка сообщила, что ее сняли с забега и насильно пытались отправить в Минск. Тимановская переехала в Польшу и теперь выступает за команду энергетического концерна Orlen.

Источник: Reuters.

Лыжные гонки Лыж до Олимпиады не будет. Этап Кубка мира в Планице отменен ДЕНЬ НАЗАД