Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что жена чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Анна не поедет на Олимпиаду в Пекине вместе с мужем.
«Во время Игр у них не будет возможности встречаться, потому что те, кто будут жить в Олимпийской деревне, смогут посещать только стадион. Все закрыто, через забор точно никто лазить не будет», – заявила Вяльбе.
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Источник: ТАСС
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