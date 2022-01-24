Коронавирус потрепал не только сборную России по биатлону – в лыжах положительный тест не обошел норвежцев, главных конкурентов команды Елены Вяльбе. Пусть оба преодлимпийских этапа в Ле Русс и Планице отменили, лыжники тренируются на высокогорье в Италии и регулярно сдают ПЦР-мазки на ковид.

24 января стало известно, что коронавирус диагностировали у тренера норвежских спринтеров Арилда Монсена. Первый положительный экспресс-тест на антиген он сдал в воскресенье (23 числа) вечером в аэропорту Осло, а в понедельник положительным оказался ПЦР. Тренер мужской дистанционной команды Эйрик Мюр Носсум был определен как близкий контактный с больным.

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Монсен более двух недель проживал с олимпийцами в Сейсер Альме. Все лыжники сдали отрицательные тесты, но руководство все равно переживает за их здоровье – им предстоит тестироваться снова.

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«Конечно, страх есть, в этом нет никаких сомнений, – заявил менеджер сборной Эспен Бьервиг. – Мы видим, насколько все это непредсказуемо. Какие бы предосторожности вы ни соблюдали. Мы можем только следить за ситуацией и делать все возможное, чтобы обезопасить себя».

«Это напоминание нам всем, что очень важно сохранять осторожность перед поездкой в Китай. Для меня это особо ничего не меняет. За столами мы сидим на отдалении друг от друга. У меня не было контактов с Арилдом или ребятами. Это мало повлияет на женскую команду. Я должна быть максимально осторожна: нужно избегать людей, носить маску. Сейчас наступает самое важное время, остается совсем немного времени до отъезда в Китай. Конечно, это не та ситуация, в которой мы хотели бы оказаться. Но мы сами не знаем, где произошло инфицирование – в отеле или где-то еще», – прокомментировала кейс тренера лидер женской сборной Тереза Йохауг.

Когда норвежцы полетят на Олимпиаду?

Сборная Норвегии должна вылететь в Пекин в четверг, 27 января, но Монсена точно не будет на борту. Бьервиг назвал происходящее хаосом. «Вчера мы все были в шоке, а потом стало жутко жаль Арилда, который оказался в такой ситуации. Нам нужно все проанализировать. Сейчас все довольно сумбурно – непонятно, можно ли ему садиться на другие самолеты 31 числа. Ясно, что все очень плохо», – сказал менеджер.

Вероятно, лыжникам тоже придется отложить рейс – во вторник, 25 января, станут известны результаты очередных ПЦР-тестов, и в команде опасаются, что по итальянским правилам некоторые спортсмены будут признаны контактными.

Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Пол Голберг Фото: Getty Images

«Мы можем столкнуться с ситуацией, что спортсмены полетят на Олимпиаду чуть позже, – заявил Бьервиг в обращении в норвежским медиа на онлайн-конференции. – Есть лыжники, которые будут определены как близкие контактные по итальянскому законодательству. Такие будут – это точно. Тогда 31 января в путешествие отправится больше людей».

Норвежская лыжная ассоциация пытается составить карту тесных контактов, чтобы разобраться в карантинных правилах. Вместе с национальным олимпийским комитетом руководство сборной оценивает, могут ли тесные контакты в команде стать дополнительным риском заражения.

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