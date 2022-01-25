Лыжники сборной Норвегии определены как близкие контактные особы с больным коронавирусом.
Тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен сдал положительный допинг-тест на ковид в понедельник. Тренер мужской дистанционной команды Эйрик Мюр Носсум сразу же был определен как близкий контактный с больным. После этого Норвежская лыжная ассоциация работала над составлением карты тесных контактов, чтобы разобраться в карантинных правилах.
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В результате норвежские лыжники также попали в число близких контактных с заболевшим. Это означает, что вылет в Пекин восьми лыжников мужской команды будет отложен на четыре дня – с 27 на 31 января.
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В понедельник вечером спортсмены сдали внеочередные ПЦР-тесты, их результат ожидается во вторник днем. Запланированная на вторник пресс-конференция с участием лыжников отменена. Пока не уточняется, придется ли отложить вылет в Пекин спортсменкам из женской олимпийской сборной Норвегии.
О том, с чего началась неприятная история с ковидом в сборной Норвегии, мы писали здесь.
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Источник: NRK
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