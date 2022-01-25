Президент ФЛГР Елена Вяльбе планирует поездку на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Она считает, что должна быть рядом с командой, и не боится сложностей.

– В Токио из-за строгих ограничений не поехали ряд руководителей наших летних федераций. Вы летите в Пекин?

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– Конечно! А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада – очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно. Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были.

Beijing 2022 Норвежцы пострадали из-за ковида и тренера – отложен вылет на ОИ 7 ЧАСОВ НАЗАД

– Жить будете с тренерами?

– Я еду от FIS. Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение – рация, скайп. Но сборная все равно должна знать, что я рядом. Да и еще посмотрим. В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге все было нормально.

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