Лыжницы сборной Норвегии Хейди Венг и Анне Кальво сдали положительные тесты на коронавирус.

В понедельник стало известно, что тренер спринтеров мужской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом по пути домой со сбора в Зайзер-Альме. После этого все спортсмены и персонал норвежской команды, находящейся в Италии, сдали ПЦР-тесты в Италии. Два из них оказались положительными – у Венг и Кальво.

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Положительные тесты случились так близко к Олимпиаде, что теперь вопрос о поездке в Пекин остается открытым. Первый старт у женщин состоится 5 февраля, у мужчин – 6 февраля. Впрочем, доктор Ойстейн Андерсен заявил, что еще слишком рано делать выводы о том, смогут ли Венг и Кальво поехать на Олимпиаду.

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«Все будут изолированы от инфицированных, в ближайшие несколько дней мы будем интенсивно отслеживать инфекцию, чтобы узнать, найдем ли мы больше зараженных», – сказал Андерсен.

О том, с чего началась неприятная история с ковидом в сборной Норвегии, мы писали здесь

Источники: VG, NRK

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