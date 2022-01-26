До старта Олимпиады в Пекине остается чуть более недели – открытие состоится 4 февраля, а пока спортсмены готовятся к вылету в Китай и проводят последние прикидки перед главными соревнованиями четырехлетия. Но разбушевавшаяся с новой силой в мире пандемия коронавируса вносит коррективы. В последние дни поступают сообщения о том, что не убереглась лыжная сборная Норвегии, часто пропускавшая гонки на Кубке мира из-за опасений заразиться. Похоже, не зря боялись.

24 января стало известно, что тренер мужской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом по пути домой со сбора в итальянском Сейсер-Альме, после чего все спортсмены и персонал норвежской команды, находящейся в Италии, сдали ПЦР-тесты. В результате, у Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво они оказались положительными.

Ad

Хейди Венг Фото: Getty Images

Beijing 2022 Норвежцев валит ковид: сначала тренер, теперь две лыжницы 3 ЧАСА НАЗАД

«Это ужасная ситуация для всей команды и шокирующая для тех, кого это касается», – заявил врач сборной Ойстейн Андерсен. По его словам, согласно местным правилам, в Италии Венг и Кальво будут находиться в изоляции в течение десяти дней – до четверга, 3 февраля. Первый олимпийский старт – скиатлон – у женщин запланирован на 5 февраля, а значит попасть на него даже при самых благоприятных раскладах будет проблематично, потому что кроме карантина необходимо сдать несколько отрицательных тестов.

Этой зимой Венг была второй по силе норвежкой после Терезы Йохауг. Она мощно прошла «Тур де Ски», заняв третье место в общем зачете и выиграв последний этап. После «Тура» она посчитала, что ей следует изолироваться в Норвегии, пожертвовав даже встречами с бойфрендом, прежде чем отправиться на сбор в Сейсер-Альм.

Грустная ирония в том, что Хейди, пожалуй, больше чем кто-либо другой из норвежской сборной боялась подцепить вирус. С начала пандемии лыжница панически боялась заразиться, особенно во время переездов между локациями на Кубке мира. Венг использовала козырьки в самолетах и ​​часто сразу две маски для лица. Она открывала двери локтем, а в зоне прессы была особенно осторожна, держась от всех на расстоянии.

«Я ничего не могу сделать, кроме как быть очень осторожной», – говорила Венг на пресс-конференции после положительного теста у тренеров.

У Анне Кьерсти Кальво Олимпиада в Пекине должна была стать первой. Она долго не могла пробиться в основу, это у нее получилось лишь в 29 лет. Норвежке удалось заехать в трех гонках в топ-15 на «Тур де Ски» для получения долгожданной олимпийской путевки.

«Очень грустно, что это происходит сейчас, когда мы так долго готовились. Я надеюсь и верю, что остальные из нас спасутся от заражения», – прокомментировала Кальво ситуацию.

Хейди Венг Фото: Getty Images

Попадет ли норвежская сборная на Олимпиаду? Вопрос пока открыт – гарантию отсутствия новых положительных тестов никто дать не может. Потеряют ли от гипотетического отсутствия Норвегии Игры? Едва ли – в Пхёнчхан не приехали отстраненные лидеры сборной России, и на авансцену вышли новые герои, да и к пропускам норвежцами соревнований на Кубке мира все давно привыкли.

Лыжники сами вредят развитию Кубка мира постоянными снятиями с этапов и «Тур де Ски». Поэтому биатлон популярнее?

Источник: VG.

Тур де Ски Женский финиш «Тур де Ски»: Венг взяла гонку, Непряева – тотал 04/01/2022 В 11:36