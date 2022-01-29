Игры в Пекине Александр Большунов начнет в качестве олимпийского вице-чемпиона. В Пхёнчхане-2018 лидер российских лыж взял бронзу в спринте и трижды финишировал на втором месте. Самым обидным стало серебро в 50-километровом марафоне. Большунов убежал от норвежцев, но на последнем круге не справился с финном Иво Нисканеном. От победы в классической гонке Александра отделила детская ошибка.

Александ Большунов после марафона в Пхёнчхане Фото: Getty Images

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К заключительному марафону 21-летний Большунов подходил в статусе одного из фаворитов. Он понимал: эта гонка – шанс на золото. Предыдущие выступления на Олимпиаде презентовали Александра лыжником без явных слабостей. Русский, в отличие от того же Нисканена, был одинаково хорош как на длинных, так и на коротких дистанциях Пхёнчхана. За несколько дней до марафона он финишировал третьим в классическом спринте, уступив лишь Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино. Иво же вылетел еще в четвертьфинале: сдал спурт Большунову и Ристоматти Хаколе.

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В марафоне средний финишер, но блестящий классист Нисканен рассчитывал на ранний побег. Его идею в полной мере поддержал лишь Алексей Полторанин. На 28 километре финский и казахстанский спортсмены шли вместе, Большунов отставал на 20 секунд, а все остальные уже тогда казались статистами. Чуть позже отпал и Полторанин: за пять километров Иво привез ему почти полминуты. Александр же рванул и вплотную приблизился к финну. Тот, по признанию Большунова, стал блефовать. «Он тяжело дышал, словно подыхает», – отмечал российский лыжник.

Иво Нисканен и Александр Большунов Фото: Getty Images

Переломным моментом стала последняя смена лыж. В марафоне обновлять их не обязательно: спортсмен сам решает, что делать. Можно проигнорировать пит-стоп и сохранить преимущество, либо потерять несколько секунд на переобувку, но попробовать отыграться за счет свежести инвентаря.

Более опытный Нисканен выбрал второй вариант, а Большунов пренебрег сменой. После гонки объяснял: в Пхёнчхане похолодало, а в боксе лежала теплая пара. «Думаю, если бы поменял лыжи, большого преимущества не получил бы», – признавался Александр. Тренер сборной России Юрий Бородавко и олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков, впрочем, посчитали эту самоуверенность главной причиной провала на последних километрах дистанции.

Нисканен заезжает на пит-стоп олимпийского марафона Фото: Getty Images

Крюков вопрошал: «Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал?» Бородавко и вовсе раскритиковал Александра: «Мы оговаривали, что перед последним кругом он должен зайти на смену. Не знаю, что случилось, почему Саша этого не сделал».

После переобувки Нисканен догнал Большунова, заметил, что инвентарь российского спортсмена работает хуже, и сел за ним в ожидании предфинишного спуска. Финн знал: нужно сделать все, чтобы гонка закончилась до створа. Если что-то пойдет не по плану, Александр повторит четвертьфинал недавнего спринта и вновь уничтожит его на последних метрах. Но сам Большунов лишил себя этой возможности.

За километр до финиша Александр лишь обреченно разглядывал спину убегающего Иво и держался за бок. То ли печень схватило (как говорила Елена Вяльбе), то ли мышцы свело (версия самого лыжника).

Нисканен празднует победу в марафоне Фото: Getty Images

После марафона Большунов с досады бил палкой о снег, а Нисканен демонстрировал публике мускулатуру. Она, вероятно, помогла финну создать отрыв, отцепить от борьбы за золото норвежцев и убрать Полторанина на 28 километре. Но вторую половину гонки решили спортивный интеллект и опыт. В шахматной битве с олимпиоником и чемпионом мира Большунову не хватило именно этого. «Если до марафона Саша выигрывал все медали, то здесь сам проиграл золото», – бомбил Бородавко.

В Пекине-2022 Александр, хочется верить, трансформируется в более взрослого и грамотного спортсмена: примет тренерские установки и оставит импровизацию для менее важных стартов. Большунову уже 25: никто не будет списывать детские ошибки на неопытность и возраст.

Жаль только, отомстить не удастся. На этот раз марафон будет коньковым, а Нисканен едва ли окажется в числе претендентов на победу в этой дисциплине. Финна на предстоящей Олимпиаде больше интересует классическая 15-километровка. Но победить Иво в любимой разделке еще сложнее, чем в контактной гонке.

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