Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что его группа решила перестраховаться и сменить отель. Раньше они проживали в одной гостинице с норвежцами, коуч которых Арильд Монсен, а также лыжницы Хейди Венг И Анне Кьерсти Кальво заразились коронавирусом.

«Эта новость просто шокировала нас. Мы решили, что будет правильнее найти новое место жительства. Сейчас лыжники разместились в небольшом отеле неподалеку. Здесь меньше постояльцев. Я надеюсь, что больше никто не заразится. Сочувствую двум норвежским спортсменкам», – заявил Бородавко.

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Напомним, что под руководством Бородавко тренируются Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Наталья Непряева.

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