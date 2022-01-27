С 5 по 20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоятся соревнования по лыжным гонкам. Представляем расписание турнира и состав сборной России.

Расписание соревнований (по московскому времени)

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5 февраля

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10:45 – скиатлон (7,5 км + 7,5 км), женщины.

6 февраля

10:00 – скиатлон (15 км + 15 км), мужчины.

Юлия Ступак Фото: Getty Images

8 февраля

11:00 – спринт, квалификация, женщины, свободный стиль.

11:50 – спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль.

13:30 – спринт, забеги на выбывание, женщины, свободный стиль.

13:55 – спринт, забеги на выбывание, мужчины, свободный стиль.

10 февраля

10:00 – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.

11 февраля

10:00 – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

12 февраля

10:30 – эстафета (4х5 км), женщины.

13 февраля

10:00 – эстафета(4х10 км), мужчины.

16 февраля

12:00 – командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль.

13:00 – командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль.

14:00 – командный спринт, финал, женщины, классический стиль.

14:30 – командный спринт, финал, мужчины, классический стиль.

Сергей Устюгов Фото: Imago

19 февраля

9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

20 февраля

9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

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