С 5 по 20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоятся соревнования по лыжным гонкам. Представляем расписание турнира и состав сборной России.
Расписание соревнований (по московскому времени)
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5 февраля
Beijing 2022
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10:45 – скиатлон (7,5 км + 7,5 км), женщины.
6 февраля
10:00 – скиатлон (15 км + 15 км), мужчины.
Юлия Ступак
Фото: Getty Images
8 февраля
11:00 – спринт, квалификация, женщины, свободный стиль.
11:50 – спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль.
13:30 – спринт, забеги на выбывание, женщины, свободный стиль.
13:55 – спринт, забеги на выбывание, мужчины, свободный стиль.
10 февраля
10:00 – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
11 февраля
10:00 – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
12 февраля
10:30 – эстафета (4х5 км), женщины.
13 февраля
10:00 – эстафета(4х10 км), мужчины.
16 февраля
12:00 – командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль.
13:00 – командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль.
14:00 – командный спринт, финал, женщины, классический стиль.
14:30 – командный спринт, финал, мужчины, классический стиль.
Сергей Устюгов
Фото: Imago
19 февраля
9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 февраля
9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.
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