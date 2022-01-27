Норвежским лыжникам пришли результаты повторных ПЦР-тестов, и оказалось, что олимпийский чемпион Пхенчхана в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер инфицирован.
«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», – сказал врач Ойстейн Андерсен.
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Мужская сборная планирует 30 января вылететь в Норвегию, а оттуда на следующий день отправиться в Пекин. Женщины полетят 1 февраля из Швейцарии рейсом МОК.
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Источник: VG.
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