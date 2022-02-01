Олимпийские игры – важнейший старт четырехлетия и самый особенный для спортсменов. Перечислять причины в очередной раз не стоит: это понятно по умолчанию. Но для лыжников Олимпиада остается труднейшим и необычным ивентом еще и из-за фактора новой неизвестной трассы.

Лиллехаммер, Рука, Холменколлен, Оберстдорф, Лахти, Зеефельд, Фалун – знакомые и широко известные лыжные стадионы, на которых проводятся этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Каждому лыжнику и каждому продвинутому болельщику известны профили кругов и рельеф, угадать место по фотографии не составит труда. А олимпийские трассы практически всегда строятся непосредственно к Играм. Их почти не тестируют, а потом они простаивают без соревнований. Вы ведь тоже не припоминаете частых кубковых этапов в Турине, Ванкувере, Сочи или Пхёнчхане?

Ad

В каждый предолимпийский сезон лыжники получают возможность ознакомиться с трассами, где через год будут разыгрывать главные медали четырехлетия. На месте проведения Олимпиады организовывают этап Кубка мира, который в народе зовется предолимпийской неделей. В Сочи в 2013-м побывали почти все сильнейшие иностранцы, включая Петтера Нуртуга и Дарио Колонью, в Пхёнчхан 2017-го ведущие сборные, в том числе Россия, отправили дублирующие составы.

Олимпийские игры Степанова летела в Пекин бизнес-классом. На призовые с Кубка мира 12 ЧАСОВ НАЗАД

Предолимпийская неделя в Сочи Фото: Getty Images

Но даже предолимпийская неделя не всегда помогает лыжным лидерам. Норвежцы приезжали в Сочи заранее, сервисмены изучали специфику снега, но на Играх команду ждал провал во многом из-за катастрофического непопадания в мазь. А ситуация с пекинской Олимпиадой – вовсе нонсенс: нетрудно догадаться, что традиционной предолимпийки в 2021-м не было, потому что Китай не принимал никакие соревнования в принципе.

Но у России есть небольшое преимущество: сервисмены смогли выехать в Китай для тестирования трасс и снега, а спортсмены (разумеется, не основа сборной) поучаствовали в местных FIS-соревнованиях. К тому же, китайскую сборную тренируют российские специалисты – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков и Максим Волков.

На какой высоте находится трасса?

Соревнования пройдут не в самой столице, а в местечке Чжанцзякоу, которое располагается в горах на северо-западе от Пекина примерно в 200 километрах от центра города. Стадион находится на высоте 1650 метров, высшие точки трассы – 1700. Это самый высокогорный олимпийский трек со времен Солт-Лейк-Сити-2002. В Турине-2006 лыжники гонялись на высоте 1500 метров, в Сочи-2014 – на 1400, в Пхёнчхане четыре года назад было всего 800.

Высота в Чжанцзякоу аналогична швейцарскому Валь-Мюстейру, где иногда проводятся этапы «Тур де Ски». Даже декабрьский Давос, который традиционно считается специфическим этапом, подходящим не каждому (в сборной России гоняться в Давосе обожает Сергей Устюгов), находится чуть ниже – на высоте 1550 метров.

Сергей Устюгов Фото: Imago

В составе российской делегации в Пекин ездил директор Инновационного центра ОКР Александр Грушин. Он охарактеризовал биатлонную трассу, которая не совпадает с лыжной, но в целом нюансы схожи:

«С одной стороны, трасса для более тяжелых спортсменов действительно хороша, – прокомментировал Грушин. – С другой – это среднегорье, высота 1600 метров над уровнем моря. Здесь есть свои нюансы. Поэтому преимущество будут иметь те, кто лучше подготовлен функционально».

Каковы особенности рельефа?

Главное отличие пекинской трассы от других, принимавших Олимпиады и чемпионаты мира – то, что стадион расположен выше большей части трассы. Лыжники будут забегать на стадион (где и расположена финишная прямая) снизу – подъем напоминает финальный тягун знакомых треков в Руке и Лиллехаммере. Кому эти названия ни о чем не говорят, напомним: в Руке выиграл спринт Александр Терентьев, в Лиллехаммере на финишном круге победу сборной России в эстафете принесла Вероника Степанова.

Терентьев уделал Клебо на финише и украл у норвежца золото

Финиш Вероники Степановой – уела шведку и норвежку в эстафете

Разные гонки будут проводиться на разных кругах, перепад высот довольно сложный – особенно в мужской эстафете. Более подробно особенности трассы для каждой дисциплины будут разобраны в большом лыжном гайде, который появится на Eurosport.ru 3 февраля.

«Олимпийская дистанционная трасса очень сбалансирована в плане сочетания подъемов, спусков, равнины. Да и не бывает на Олимпиадах легких трасс», – оценил тренер китайцев Волков.

«Для сборной России это идеальная трасса. Там подъемы, в которые можно не забегать, а закатывать», – охарактеризовала российская лыжница Диана Головань, участвовавшая в тестовых соревнованиях.

Лыжная трасса в Пекине Фото: Getty Images

Каким будет снег?

Снег на лыжных и биатлонных трассах в Пекине – искусственный, причем впервые в истории Олимпийских игр. Это вредит экологии, и об этом мы тоже расскажем подробнее в следующих материалах, а пока сосредоточимся на важности консистенции снега для соревнований.

«Трасса покрыта исключительно искусственным снегом, твердым, как бетон. Кроме того, в Чжанцзякоу частые ветра. Из-за них верхние слои снега раздувает, в них наносится песок. Это влияет на качество скольжения – снег не очень катучий», – рассказал Грушин.

А Диане Головань все понравилось, и она снова нашла плюсы для русских лыжников – сходство условий с Вершиной Тёи в Хакасии и Малиновкой в Архангельской области. И даже косвенно опровергла слова Грушина о песке – видимо, он помешает только биатлонистам.

«Снега с песком не было, это скорее характерно для другого места, – завила призер чемпионата России. – Олимпийская трасса полностью готова. Там искусственный снег, достаточно тугой, похож на нашу Вершину Тёи. Когда мы бегали, было довольно тепло, за исключением только двух гонок. Чувствуется, что это олимпийская трасса – сложная, интересная, а не как у нас на Кубке России.

Круг похож на спринтерский круг в Малиновке. Стадион на удивление маленький, даже у нас в Красноярске гораздо больше. Может, они заранее знали, что зрителей не будет? Да и мороз русские любят больше европейцев. Наши сервисмены там были, так что наверняка знают все тонкости. Лично у меня ехали лучше всего «холодные» лыжи, но это и логично исходя из температуры».

Финиш на лыжной трассе в Пекине Фото: Getty Images

Теперь остается, чтобы в Чжанцзякоу смогла стартовать вся олимпийская сборная, избежав положительных тестов на коронавирус.

СКОЛЬКО ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ВОЗЬМУТ РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ НА ОИ-2022? Все 12. А что? 7-11. Будет очень круто! 4-6. Это отличное выступление 2-3. Не стоит переоценивать силы Всего одну Все золото возьмут норвежцы и шведки

Олимпийские игры Терентьев и коуч Бородавко не вылетели на ОИ. 1-е проблемы у лыжников ДЕНЬ НАЗАД