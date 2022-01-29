В сборной Норвегии по лыжным гонкам – сразу четыре положительных теста на коронавирус. Неутешительные результаты получили сперва тренер мужской сборной Арилд Монсен, затем – лыжницы Хейди Венг и Анне Къерсти Калво, последним – олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер.

Норвежские болельщики огорчены перед Олимпиадой и иногда рассуждают совсем как русские, осуждающие за безалаберность заразившихся ковидом фигуристов. Но не всегда.

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Лыжникам советуют бойкотировать Игры

Олимпийские игры Норвежский лыжник сдал положительный тест на коронавирус ВЧЕРА В 18:13

«Легко быть мудрым после того, как все уже произошло, но рисковать, делить комнаты и в принципе быть так близко друг к другу непосредственно перед Олимпиадой...» – не понимает bjornasm из твиттера.

«Чувствуется, что приятное предвкушение Олимпиады полностью испорчено этой жалкой болезнью. А каково это для спортсменов?! Может произойти полное обесценивание карьеры», – сокрушается ttk74.

Руководство норвежского спорта предложило заболевшим олимпийцам психологическую помощь, и не все норвежцы оценили этот великодушный ход.

Хейди Венг Фото: Getty Images

«Это просто смешно! Из чего сделаны эти люди? Спорт стал настолько серьезным и важным, что следует обращаться к психологам при возникновении каких-либо проблем? В этой стране тысячи людей ждут психологической помощи, они действительно в ней нуждаются, причем нуждаются давно. Многие из них никогда не получат необходимой помощи. Многие из них покончат с собой. Эти спортсмены – привилегированные люди. Ни о ком так не заботятся, как о них. Кто-то должен сказать им об этом в ближайшее время», – пишет Рольф Меландт в фейсбуке.

А Бьорн Хелге Алвенес считает, что вспышка ковида поможет норвежским олимпийцам обратить внимание на политические проблемы.

«Очень жаль, что те, у кого диагностирован COVID-19, теперь могут пропустить всю Олимпиаду или ее часть после всей подготовки за последние четыре года. Но сейчас, в разгар пандемии, может, будет лучше, если вся норвежская олимпийская сборная покажет пример того, что спорт – это еще не все? И бойкотирует Олимпийские игры в Китае».

«Большунов и Клебо позируют в ярких нарядах»

Хватает и шуточных комментариев.

«Какому-то больному русскому заплатили за то, чтобы он проник внутрь», – иронизирует Сольвейрг Вогнес.

Эдуард Латыпов Фото: Imago

«Олимпиада все равно будет, и более открытая, чем когда-либо. Надеюсь увидеть на Олимпиаде Петтера Нуртуга. Пусть побьет русских и шведов!» – присоединился к фантазиям Пер Эйвинд Хвол.

Юзер твиттера RealRoland устроил целый флэшмоб, бросив клич: «Какой может быть пародия на Олимпиаду? Будут ли в ней участвовать только китайцы? Или, возможно, клоуны? Или будут состязания вроде 5 километров свободным стилем с концертом балалайки? Принимаются только неправильные ответы».

«Станьте самой смешной Олимпиадой! – отозвались в комментариях. – Ледовые танцоры берут серебро в прыжках с трамплина. Горнолыжник накануне выиграл 5000 метров на коньках. Танцор, ставший вице-чемпионом в прыжках, таки взял золото в танцах на льду, а Клебо и Большунов позируют в ярких нарядах и наносят друг другу удары. Они поделят последнее место».

Что пишут журналисты?

Ожидаемо не обошлось без пасквиля от Эстена Сэтера из Dagbladet, который, в свою очередь, сделал обзор российских медиа. И ему очень не понравилась тональность – то, что о несправедливо не допущенных в Пхёнчхан-2018 русских лыжниках (особенно Сергее Устюгове) четыре года назад никто не плакал. С легкой руки маэстро норвежской журналистики российские репортеры и болельщики стали националистами.

«Русские националисты считают, что лыжные болельщики слишком наивны и им лучше задуматься о том, как несправедливо мир отнесся к России после допингового скандала в Сочи. Для этих националистов норвежская инфекция – та редкая возможность. Так как олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из строя, шансы на первое российское золото увеличиваются.

И это золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежских конкурентах. Еще до печальных новостей о Крюгере некоторые русские националисты приветствовали инфекцию, распространившуюся среди норвежских героев-лыжников».

Не пропусти олимпийское расписание лыжной программы – все есть у нас. И полный состав сборной России тоже.

Олимпийские игры Норвежцы пропускали Кубок мира ради ОИ. Перестраховка не помогла 26/01/2022 В 13:44