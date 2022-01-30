Российские лыжники прилетели в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх.

В состав сборной России вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. А также лыжницы женской команды: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

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Не обошлось без курьезов: члены оргкомитета Игр, которые встречали российскую делегацию в аэропорту Шоуду, исковеркали имена спортсменов. Об этом в сторис инстаграма рассказала Юлия Ступак.

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«Просто прочтите наши имена. У Якима резко сузились глаза», – написала лыжница. Правда, позже фотография с подписью про сузившиеся глаза пропала из инстасторис спортсменки – Ступак перезалила снимок, но уже без подписи.

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