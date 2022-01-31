Российский лыжник Александр Терентьев, победитель классического спринта на этапе Кубка мира в Руке, не вылетел в Пекин на Олимпийские игры вместе с командой. Также в Италии остался его тренер Юрий Бородавко, у которого готовятся лидеры сборной Александр Большунов и Наталья Непряева.
«Юрий Бородавко и Терентьев прилетят в Пекин позже. Сейчас они находятся в Италии. Причина – микротравма Терентьева», – сказал тренер группы Бородавко Артем Жмурко.
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Индивидуальный спринт свободным стилем, в котором планируется участие Терентьева, состоится 8 февраля.
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Источник: «Матч ТВ».
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