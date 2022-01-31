Российский лыжник Александр Терентьев, победитель классического спринта на этапе Кубка мира в Руке, не вылетел в Пекин на Олимпийские игры вместе с командой. Также в Италии остался его тренер Юрий Бородавко, у которого готовятся лидеры сборной Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Юрий Бородавко и Терентьев прилетят в Пекин позже. Сейчас они находятся в Италии. Причина – микротравма Терентьева», – сказал тренер группы Бородавко Артем Жмурко.

Ad

Индивидуальный спринт свободным стилем, в котором планируется участие Терентьева, состоится 8 февраля.

Тур де Ски Терентьев мог обыграть Клебо. Но упал, обвинив в этом норвежца 01/01/2022 В 14:09

Тур де Ски Француз закрыл коридор Терентьеву. И был наказан по новым правилам 28/12/2021 В 16:24