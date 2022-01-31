Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о том, как добиралась до Пекина.

Спортсменка купила билет в бизнес-класс – расплатилась призовыми за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

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«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет.

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Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов (думаю, не атлету тоже – не знаю, не пробовала) – а в «бизнесе» можно выспаться, что и было сделано. Пусть эта мысль будет стимулом для молодых спортсменок, думаю боссы авиакомпаний меня здесь поддержат, ха», – написала Степанова в инстаграме.

По прилету в Пекин русские лыжники столкнулись с забавной проблемой – организаторы перепутали их имена . Вышло смешно и неловко.

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