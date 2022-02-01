Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за допинг, рассказал, что побудило его согласиться на применение запрещенных препаратов.

Спортсмен принимал допинг с 2016 года с товарищем по команде и лучшим другом Домиником Бальдауфом под контролем доктора Марка Шмидта. Хауке был пойман с поличным во время домашнего чемпионата мира в Зеефельде в 2019-м – полиция задержала его во время переливания крови. Позже на суде Макс признался в применении кровяного допинга и гормона роста. Его дисквалифицировали на четыре года.

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«После допинг-скандала на Олимпиаде в Сочи я подумал: «Неужели только я не употребляю запрещенные препараты?» Я часто задавал себе вопрос: что, если бы я был норвежцем и тренировался по их системе уже на старте карьеры? Что, если бы у меня были норвежские тренажеры и норвежские мази? Тогда мне не пришлось бы накачивать себя допингом чтобы самоутвердиться», – сокрушался Хауке.

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Макс Хауке Фото: Getty Images

Позже координатором по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии стал норвежский тренер Тронд Нистад. По признанию Хауке, он произвел революцию в австрийских лыжах. И однажды у Нистада и Хауке состоялся интересный разговор.

«Тронд сказал мне следующее: «Макс, даже норвежские лыжницы сильнее тебя». Я был удивлен. Но я понял, что должен стать сильнее. В Австрии мы не тратили много времени на силовые тренировки. Все тренировки в зале в основном были для брюшного пресса и спины, а также стабилизирующие упражнения с мячом. Было мало тренировок крупных мышечных групп. Мы не тягали железо. Мы не хотели наращивать слишком много мышц. Мы не хотели становиться слишком мощными», – признавался Хауке.

В интервью Dagbladet Нистад подтвердил подлинность разговора с Хауке: «Да, я говорил, что норвежские лыжницы сильнее его. Спортсмены в Австрии думали, что находятся на чрезвычайно высоком уровне среди мужчин. Но уровень, на котором они находились в плане силовой подготовки, был ниже среднего уровня в норвежской женской команде».

Источник: Dagbladet

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