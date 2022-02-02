Александр Панжинский завершил кубковую карьеру в 2018 году, но продолжает делать для популяризации лыж в России и мире очень многое. Он выступает в марафонах, организовывает гонки для детей и комментирует Кубок мира и Ski Classics на телеканалах Eurosport и «Матч ТВ».

Из интервью с Александром Панжинским вы узнаете:

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Сколько медалей ждать от сборной России в Пекине?

Олимпиада – война или праздник спорта?

Лидер сборной – Большунов или Устюгов?

Правильно ли Елена Вяльбе расформировала спринтерскую группу?

Победы любят тишину или Вероника Степанова делает все правильно?

Может ли марафонская серия Ski Classics потеснить Кубок мира?

Олимпийские игры Серебряный призер ОИ-2010 – о том, война ли Олимпиада 36 МИНУТ НАЗАД

В последние годы у нас была популяризация не лыж, а Большунова. Хорошо, что стали замечать других спортсменов

– В субботу состоится первая олимпийская гонка, сборная России уже тренируется в Пекине. А Елена Валерьевна Вяльбе в последних интервью несколько раз повторила, что Олимпиада – это война. Вспоминая вашу Олимпиаду в Ванкувере, можете ли согласиться с этим? Или Игры – это праздник спорта?

– Спортсмен топ-уровня выходит бороться за медали. На Олимпийских играх, безусловно, 99 процентов, если не все спортсмены, которые представляют Россию в лыжных гонках – каждый имеет шанс в какой-либо гонке на медали. И выходит, как на войну, но, наверное, не с соперниками, а с самим собой, чтобы не проявить какую-то слабость по отношению к себе. Ты должен выложиться на 101 процент, максимум, к чему готовился, и показать в нужный день, в нужный момент все свое лучшее. Мне кажется, тут сравнение с войной именно в этом плане. Ты не должен быть жесток по отношению к соперникам и не относиться снисходительно к себе, не давать себе слабости.

Вспоминая Ванкувер – там я, выходя на старт финала, был в раздумьях и сомнениях. Но понял, что мне надо выложиться настолько, чтобы как минимум ближайшие четыре года не кусать локти, что где-то не доработал и дал слабину. Такой подход должен быть – выложиться, вывернуться наизнанку. Не на каждой гонке это возможно, но на Олимпийских играх ты должен заставить себя выложиться именно так. Ты готовишь свой организм физически, ментально и настраиваешься вот так.

Финиш Никиты Крюкова и Александра Панжинского на ОИ-2010 в Ванкувере Фото: Getty Images

Ощущение праздника у меня в Ванкувере пришло уже после гонки. До гонки я был сфокусирован, сконцентрирован на тренировочном процессе, подготовке к гонке и самой гонке. Возможно, это связано с моей особенностью – мне так подходило всегда настраиваться на гонку. Если Вероника Степанова говорит, что ей не нужно особо думать и переживать, что она и так выйдет, и сделает максимум, покажет себя во всей красе – возможно, это ее психология, возможно, она может наслаждаться атмосферой Олимпиады еще до гонок. У меня такие ощущения, такой подход был к гонкам.

– Какого выступления ждете от сборной России в Пекине?

– Успешного, в первую очередь! Считаю, что при идеальном раскладе у нас будет три золотых медали. Прошлые Олимпийские игры показали, что наша команда способна бороться за победы, но для победы всегда нужно немножко удачи, стечения обстоятельств, чтобы все сложилось. В скиатлоне на чемпионате мира прошлого года в один день все сложилось для Александра Большунова: работа лыж, его самочувствие, Йоханнес Клебо не удержатся, не выдержал темпа Александра. А в другой день на марафоне Клебо удержался, и столкновение не дало Александру побороться за победу.

Клебо на всех контактных гонках более предпочтителен сейчас, но при определенном стечении обстоятельств у нас есть шансы на победу в нескольких гонках. Медалей, думаю, будет достаточное количество – помимо Большунова, у нас много сильных спортсменов, которые в этим сезоне очень хорошо выступали. Верю в команду, думаю, будет более пяти медалей – возможно, повторим то же количество медалей, как на прошлой Олимпиаде – восемь. Но как минимум с одной золотой.

Александр Большунов с медалями ОИ-2018 Фото: Getty Images

– Невнятное начало сезона от Большунова заставило болельщиков переключить фокус на Сергея Устюгова, который вернулся на подиумы. Кого перед Олимпиадой считать лидером мужской сборной?

– Это хорошо, что фокус переключился с Александра – с него определенная психологическая нагрузка снялась. В последние годы у нас была популяризация не лыж, а Александра Большунова, и для лыжных гонок в нашей стране хорошо, что стали замечать других спортсменов. Действительно у нас их много очень сильных, значимого высокого уровня. Наталья Непряева – мировой лидер, выиграла «Тур де Ски» пусть и в отсутствие Терезы Йохауг и после схода Фриды Карлссон.

Лидера мужской команды сложно сейчас назвать. Мне кажется, все-таки Александр Большунов останется лидером как наиболее стабильный гонщик, который может пробежать все шесть гонок на Олимпиаде. Сергею нужно концентрироваться на определенных дистанциях – одной, двух, трех – где он в лучшем состоянии сможет бороться за победы. Но именно на финишной прямой при прочих равных условиях я бы отдал предпочтение Устюгову.

Стометровку стоит рассмотреть в качестве дополнительного вида программы хотя бы на этапах Кубка мира

– Вы специализировались на классическом спринте, который сейчас – вотчина Клебо. В чем его феномен? Как его обыграть на конкретно этой дистанции?

– На Олимпийских играх индивидуальный спринт будет коньковым, и все-таки не стоит забывать, что Клебо хорош и в классике, и в коньке. В классике как раз его в Куусамо за последние годы обыграли вначале Большунов, потом Валнес, в этом году – Терентьев. В коньке он практически непобедим. Это действительно феномен, он бьет все рекорды по победам, особенно в спринтерских гонках. Настолько стабильно не выступал никто до него. Тут совокупность факторов: колоссальная уверенность внутренняя – очень спортсмен взрывной, очень быстрый, посмотреть стоит, как он квалификацию пробегает и с каким отрывом выигрывает. В тот же момент он может пробежать дистанционную гонку на уровне Александра Большунова даже с раздельного старта.

Его слабость – дистанционный ход, но сейчас он его подтянул, он и не был очень слабым. Спортсмен обладает огромным запасом скорости, для него главное – ехать в группе. За счет того, что он функционально силен, он еще и довольно быстро умеет соображать по ходу гонки, чувствует запас скорости и делает на спринтерской дистанции все, что хочет. Возможно, кто-то другой сможет в состоянии покоя делать такие же тактически правильные шаги, но именно в гонке из-за утомления допускает ошибки. У Клебо большой запас выносливости и скорости, поэтому ошибок он не допускает, а мыслит довольно мудро, тактически правильно. Думаю, это он тоже отрабатывает на тренировках. Тут совокупность факторов, которые придают ему непобедимости в спринте.

– Спринтерские трассы сейчас очень разные: есть плоский Дрезден, где важнее всего отработать финиш, есть рабочие трассы для дистанционщиков, как в Сочи или на чемпионате мира в Осло. Есть даже стометровки, которые пока не прижились. Что для вас идеальный лыжный спринт?

– Стометровку стоит рассмотреть в качестве дополнительного вида программы хотя бы на этапах Кубка мира. Это интересный формат, очень зрелищный, который может привлечь, во-первых, спортсменов из лыжероллеров. Это новые звезды, новые страны, которые не могут, возможно, тренироваться в хороших условиях для длинных дистанций, а для стометровых спринтов смогли бы подготовиться. Это могло бы дать какое-то развитие и интересный новый формат для лыжных гонок. Это спринт, стопроцентный спринт – можно проводить параллели с легкой атлетикой, фиксировать мировые рекорды.

Традиционный привычный нам спринт – если посмотреть, то все те же самые выигрывают что городские спринты, что спринты на Олимпиаде. Только бывает, что один-два спортсмена, такие как Александр Большунов, на более тяжелых трассах проходят в дальние стадии и не вылетают в четвертьфинале или полуфинале. Но даже в Куусамо, где вроде тяжелый рельеф, круг всего две с небольшим минуты. Достаточно короткий круг. В Дрездене в этом сезоне Таугбёл, который в том году в тяжелом классическом спринте на чемпионате мира стал призером, выиграл в Дрездене, причем вышел со старта первым и до самого финиша держал позицию. Сильный спортсмен готов демонстрировать все лучшие качества на любом формате спринтерских гонок. Будь то километр 200 метров или километр 500. Клебо доказывает, что где бы ни проводились спринты, он всегда выигрывает.

Йоханнес Клебо Фото: Imago

– Как вы относитесь к тому, что в сборной России больше нет спринтерской группы? Расформирование команды Юрия Михайловича Каминского – правильное решение Елены Вяльбе?

– Мне кажется, это было неправильным решением. Возможно, в последние годы работы Юрия Михайловича результаты начали проседать, но именно расформирование группы было неверным решением. Возможно, нужно было немного изменить методику подготовки, но оставить спринтерскую команду, в которой акцент бы делался именно на спринтерские гонки, где отрабатывались бы больше именно тактические, позиционные, контактные взаимодействия. Это дало бы большую скамейку запасных именно на спринтерские гонки – сейчас она у нас маленькая, в отличие от дистанционных гонок. Это удручает. Если один-два лидера не выступают, то бежать спринт некому. Спринтерская команда решила бы этот вопрос.

– Получается, Глеб Ретивых не попал на Олимпиаду только из-за отсутствия четкой профильной подготовки?

– Только из-за этого – нет, конечно. Глеб в последние годы завоевывал медали, тренируясь не в спринтерской команде, ему подготовка Маркуса Крамера подходит. Думаю, в этом году была какая-то методическая ошибка в подготовке к Олимпийским играм, больше к отборочным стартам на Олимпийские игры. Но опыт норвежцев и французов, у которых есть спринтерские команды, показывает, что в большинстве своем в финалах спринтерских гонок бегут чистые спринтеры, которые хоть и выступают на дистанционных гонках, но лишь для галочки и для тренировок. Есть уникумы наподобие Устюгова, Клебо и Большунова, которые могут бежать все гонки, но и то наши не столь стабильны в спринтерских дисциплинах.

– Вы сейчас поддерживаете связь с Юрием Михайловичем, следите за его работой в биатлоне?

– Не столь тесно, но слежу за его работой, радуюсь успехам его команды. Наши мужчины-биатлонисты в этом сезоне выступают обнадеживающе.

Постоял в пробке из лыжников впервые в жизни

– В воскресенье вы участвовали в Марчалонге, но по финишному протоколу непонятно, стартовали с элитой или с любителями.

– У меня был номер из элиты, но стартовал я с другом из последнего ряда, из 6800-х номеров. Наслаждался 70-километровой гонкой на солнышке, горными пейзажами Доломитовых Альп. По ходу гонки снимал на телефон – если посмотреть мой инстаграм, там есть прекрасные видео, где я снимаю себя и окружающих. Постоял в пробке из лыжников впервые в жизни. Два раза участвовал в Марчалонге, стартуя из первой группы, сейчас попробовал из последней. 70 километров обгонять лыжников – это интересный экспириенс, новый опыт. Мне понравилось.

– Видели хайлайты гонки, где Ермил Вокуев всех порвал, а Максим Вылегжанин стал третьим?

– Да, наслышан. И видел финиш Ермила. Это потрясающе, конечно – во-первых, то, что победа нашего спортсмена – в последние годы только в 2018-м здесь Илья Черноусов выигрывал. Но тут еще и за российскую команду, плюс третье место в борьбе за второе. И сам стиль победы Ермила – уйти в такой ранний отрыв, удержать. Знаю, что была очень скоростная гонка, лыжи ехали довольно быстро, трасса была жесткая. На такой скорости уйти в такой большой отрыв и удержать его, когда сзади работает пелотон – это действительно потрясающе. По времени результат Ермила очень сильный, снимаю шляпу и поздравляю всю команду «Русская зима». Это история, то, ради чего они работали эти годы. Многое не получалось, как неделю назад было у Максима Вылегжанина и Алексея Шемякина, но в это воскресенье практически все сложилось. Как я и говорил: все должно сложиться в один день в единое целое. Тогда получается превосходный результат, и спортсмены забирают золото.

– Серия Ski Classics может в будущем стать альтернативой Кубку мира? В последнее время, с этими многочисленными отменами, FIS явно идет не в ту сторону.

– Организаторы Ski Classics – молодцы, что смогли договориться и найти общий язык с местными властями, чтобы эти гонки состоялись. Мне кажется, все больше и больше молодых спортсменов из второго-третьего состава национальных команд, которые стоят на распутье и думают, куда же им пойти, понимая туманные перспективы стать олимпийскими чемпионами, делают шаг в сторону Ski Classics, где шансов проявить себя намного больше. В Норвегии или России конкуренция за попадание в сборную жесточайшая – здесь же существует много команд, нет ограничений по их количеству.

Лыжники, не совсем яркие в юном возрасте, раскрываются здесь. Возраст, как показывают Окланд, Максим Вылегжанин, тоже неважен – спортсмен может выступать довольно долго на длинных гонках. Многие с юности начинают выбирать путь марафонца: шведка Ида Даль, Макс Новак. Яркие звезды в Швеции появляются – они, мне кажется, даже не пытались пробиваться на Кубок мира и выбрали марафоны, готовятся к узкоспециализированным гонкам, показывают результат сезон за сезоном, растут и превращаются в лидеров мировой серии.

Плюс очень много внимания со стороны любителей к этой серии – приятно, когда любой желающий может пройти ту же дистанцию и сравнить себя с лучшими. Не за горами время, когда спонсоры активнее начнут финансирование марафонских команд. В этом движении есть большой потенциал. Я поучаствовал сезон в этой серии и увидел, что это направление имеет хорошие перспективы. И тот факт, что спортсмены выступают не за страны, а за клубы – тренд на глобализацию. Я поддерживаю это, это будет интересно во всем мире. Может, не во всех странах – некоторые яро приветствуют патриотизм и выступления за национальный флаг – но в целом глобализация идет, и система клубов, где спортсмены из Норвегии, России, Италии и Швеции выступают за один клуб – хорошая идея и правильное направление. Правильное движение лыжного спорта.

Максим Вылегжанин на ЧМ-2019 Фото: Getty Images

– Три недели назад на Ski Classics была необычная 10-километровая разделка, и российские сборники – Устюгов, Сорина – пробежали неудачно, хотя кажется, что это привычная им дистанция. В чем специфика, почему они не смогли побороться на равных с марафонцами?

– Та гонка была очень показательной во многих отношениях и дала ответ на вопрос, кто сильнее в гонках даблполингом – лыжники Кубка мира или лыжники этой серии, которые регулярно соревнуются в ней. Ответ был получен: все-таки в гонках даблполингом, пусть даже в подъем на короткой дистанции, спортсмены, специализирующиеся в этом стиле, на своем поле разбивают в пух и прах лучших лыжников Кубка мира. И это уже не просто даблполинг – или, как раньше привыкли называть, одновременный бесшажный ход – это другой стиль передвижения, другая специализация. Некоторые даже называют новым видом спорта. Специализация растет, спортсмены ищут нюансы, которыми можно спрогрессировать в этом стиле. Техника меняется, конкуренция растет именно на марафонской серии.

Поэтому те спортсмены, которые на Кубке мира соревнуются традиционным классическим стилем и не заостряют внимания при подготовке на даблполинге, не могут уже соревноваться, хотя в целом функционально сильнее и, возможно, по таланту выше спортсменов из Ski Classics. Тем не менее, они проигрывают тем, кто работает точечно и узко специализируется на даблполинге. Даже в укороченном формате проигрывают. Многие после этой гонки заговорили по-другому, скептики, которые думали, что даблполинг – это вторая лига и формат для любителей и неудачников, второсортных лыжников, немножечко осеклись и теперь думают иначе.

Пожелаю организаторам российских марафонов сотворить настоящую конфетку для любителей, сделав интересный марафон из точки в точку

– Рассудите спор лыжников-любителей. В России проводят любительские марафоны по кругам, а лучшие европейские примеры – Марчалонга, Васалоппет, Тарту – идут из точки в точку. Какой формат более привлекателен?

– Со всех точек зрения интереснее для участников формат из точки в точку либо одним кругом. Спортсмен разницы сильно не ощущает – главное, чтобы не повторялось по кругам. Как Деминский марафон или Мурманский, где два круга по 25 – это уже повторение, и интерес немного пропадает. Если из одной точки в другую, и особенно если это привязано к какой-нибудь истории, как Биркебейнер или Васалоппет – это намного интереснее формат. Для любителей длинная гонка марафонская – это целое путешествие. Он может идти, смотреть по сторонам, любоваться природой окружающей. Когда стало тяжело – остановиться, съесть гель или батончик и посмотреть окружающей его город Предаццо или Кавалезе, на подъеме встать посмотреть. На Васалоппет – шведские озера, болота. Когда по кругу марафон, такого нет. Есть ощущение, что ты профессиональный спортсмен и елозишь по кругу, ждешь, когда будет финиш. Ощущение путешествия пропадает.

Для организаторов это сложнее – создать такой формат. В Москве или Подмосковье сделать марафон из точки в точку трудно. Но с точки зрения привлекательности для участников марафон из точки в точку или одним кругом 50 километров в разы интереснее. Даже для профессионалов это тоже более интересный и зрелищный формат. Единственные нюансы для любителей, насколько я знаю – проблема добираться от старта до финиша. Где поселиться, на старте или финише, как добраться до старта или финиша и обратно. Но если организаторы делают, как на Марчалонге – в хорошем графике трансферы, автобусы, шаттлы – проблема отпадает. Она решаема на примере иностранных марафонов. Пожелаю организаторам российских марафонов дойти до того же уровня и сотворить настоящую конфетку для любителей, сделав интересный марафон из точки в точку.

Марчалонга-2021 Фото: Getty Images

– Вы тоже организуете гонки, даже для детей. Расскажите о своем опыте?

– В этом сезоне планирую впервые провести гонку со своим клубом Topski. Гонка будет называться Topski Family, это семейный формат. Дети будут соревноваться каждый в своей возрастной категории, а родители могут поучаствовать в забеге мам или пап, получить призы в каждой номинации и по сумме мест в семейном зачете. Если выступает и ребенок, и кто-то из родителей – они имеют шансы завоевать эти призы, шесть лучших семей будут награждены. Чтобы наш вид спорта популяризировался, специально сделали не очень длинные дистанции и не очень тяжелый круг – от 600 метров до 2,5 километров, где каждый желающий, даже начинающий, сможет преодолеть дистанцию.

Родители смогут своим примером поддержать детей в их начинаниях. Дети, уверен, будут рады, если родители будут бороться вместе с ними за семейную победу в семейном зачете. Это объединение интересов, где дети и родители вместе выступают, занимаются одним делом – это укрепляет семьи, а укрепление семьи таким способом, как спорт, особенно лыжный спорт, который является одним из самых полезных – уверен, принесет пользу нам, нашим детям, будет оздоравливать нашу нацию. С удовольствием буду двигать в массы, в народ, наш любимый вид спорта. Приходите, приглашаю всех желающих!

– Пока вы отвечали, я вспомнила, как пару лет назад Елена Валерьевна сетовала, что детско-юношеский спорт перестал развиваться по советской системе. Но ведь будущее именно за такими гонками как проводите вы, за марафонами с денежным взносом за участие.

– У нас уже не Советский союз: мир меняется, нашим детям жить в другом мире. Система тоже должна меняться. Формат, когда частный бизнес заходит в проведение спорта – прекрасный формат, потому что государство не может взвалить на себя все обязанности, развивая и спорт высших достижений, и полностью поднимая массовый спорт. Частный спорт, частный бизнес, частные клубы, которые проводят соревнования детского формата, марафоны со стартовыми взносами – это взаимовыгодное сотрудничество, которое будет давать плоды в виде популяризации вида спорта.

Частный бизнес может с большей самоотдачей вкладывать всю душу и делать прекрасный праздник спорта, а не просто соревнования ради разряда. Советская система разрядная мотивировала, но до поры до времени. Сейчас, в эпоху цифровых технологий, когда больше соблазна у детей – у них есть и компьютеры, и игры в телефонах – привлечь их значком первого и второго разряда сложнее. Нужно делать праздник для детей и родителей, и тогда дети и взрослые заходят прийти поучаствовать. Продемонстрировать лучшие качества, замотивироваться, тренироваться с большим усердием. Эти праздники будут направлять их в нужное русло, иногда оттаскивать от планшетов и смартфонов.

Вероника Степанова – молодец. Думаю, ей подсказывают грамотные понимающие люди в этом направлении

– Помимо организации гонок, вы пробуете себя в журналистике – комментируете Кубок мира на Eurosport и Ski Classics на «Матч ТВ». Когда вам предложили, согласились сразу или раздумывали?

– Вначале меня приглашали на программу «Все на матч», где я в роли эксперта давал небольшую аналитику до гонки Кубка мира или после. Затем увидел, как Александр Легков комментировать начал, и подумал: почему бы мне не попробовать? Интересно заниматься тем делом, которому я жизнь посвятил: лыжные гонки и так смотрю по телевизору, но еще и делиться своим мнением, экспертным взглядом. У меня много знаний и понимания изнутри, как это устроено. Почему бы не поделиться опытом с людьми, которые, возможно, ниоткуда из другого источника эту информацию не получат?

С удовольствием принял первое же предложение, и сейчас мне это нравится. Надеюсь, хотя бы кто-то после моих комментариев зарядился еще больше лыжным спортом, пошел и встал на лыжи, проехал тренировку. Очень приятно получать положительные отзывы о работе в роли комментатора. Это еще один шаг в популяризации вида спорта. Именно так всеобъемлюще, с разных сторон, где-то продвигая и делая спортивные праздники, где-то красиво и мотивирующе рассказывая о нашем спорте во время гонок, показывая собственным примером, мастер-классами, тренировками, мы сможем удержать внимание подрастающего поколения и всех любителей спорта на лыжных гонках, которые, к сожалению, просели по сравнению с биатлоном. Мы не столь популярны сейчас, хотя традиции и результаты у нас потрясающие. Будем потихоньку, шаг за шагом возвращать былое величие лыжному спорту.

– Вы как-то готовитесь к репортажам? Может, ориентируетесь на кого-то из профессиональных комментаторов?

– Конечно, я смотрю за работой профессионалов. От каждого понемногу беру – Всеволод Соловьев делился опытом, Андрей Романов, Андрей Кондрашов, Андрей Арих. Когда работал с Ильей Трифановым, общался с Губерниевым – смотрю и его репортажи. От каждого можно взять понемногу и развивать себя индивидуально, как личность, в роли комментатора. Пользуюсь знакомствами с тренерами сборной: с Егором Владимировичем Сориным, с Андреем Тютеревым, менеджером команды «Русская зима», с итальянцем Бруно Дебертолисом – это менеджер команды Robinson Trentino. Они дают мне много инсайдерской информации и понимания, как сейчас готовы спортсмены. Чем занимаются, чем живут, даже какую тактику планируют на гонку, какие планы выстраивают. Ту информацию, которую мы не можем увидеть по картинке. Пытаюсь больше инсайдов получить из своих знакомств изнутри команд, изнутри сборных, и донести эту информацию до зрителей.

Никита Крюков и Александр Панжинский Фото: Getty Images

– Вы упомянули слабую популяризацию лыжных гонок, и не могу не задать этот вопрос. Что правильнее – победы любят тишину, как говорит Елена Валерьевна, или путь Вероники Степановой, которая активно раскручивается в соцсетях и часто получает за это критику?

– Вероника Степанова – молодец и правильно делает. Она понимает, что такой вид спорта, как лыжные гонки – не супердолговечный, и нужно пользоваться своей популярностью, своими результатами, именно здесь и сейчас, потому что когда результаты закончатся, она будет не нужна ни одному из спонсоров, не будет интересна работодателям. Если не понимать этого и ждать, что сейчас я выиграю все и ко мне все прибегут просто так, потому что я имею золотую медаль на руках – это большая ошибка. Иностранные спортсмены показывают, как нужно себя вести, тот же Клебо постоянно ведет влог, очень открыт в соцсетях. Вероника – молодец, думаю, ей подсказывают грамотные понимающие люди в этом направлении. Мне нравится ее подход. Плюс это огромная популяризация лыжных гонок.

– Надеемся, что олимпийские результаты тоже поднимут популярность лыж. Напоследок пожелайте сборной России удачи в Пекине?

– От всей души пожелаю всем ребятам в Пекине самое главное здоровья и отрицательных ПЦР-тестов. Сейчас это сродни удаче. Не знаешь, когда и от кого можешь подцепить, или вообще ложноположительный тест. Крепких стальных нервов, потому что атмосфера накалена до предела, состояние неопределенности витает в воздухе. Также показать максимум в нужный момент, в нужный день, на нужном километре. И все-таки получать удовольствие от проделанной за последние четыре года работы. Показать верх своего мастерства и получить удовольствие от этого. Уверен, что все получится – у нас очень сильная команда.

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