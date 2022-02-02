Серебряный призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский в интервью Eurosport.ru рассказал о том, как он настраивался на гонки.

– В субботу состоится первая олимпийская гонка, сборная России уже тренируется в Пекине. А Елена Валерьевна Вяльбе в последних интервью несколько раз повторила, что Олимпиада – это война. Вспоминая вашу Олимпиаду в Ванкувере, можете ли согласиться с этим? Или Игры – это праздник спорта?

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– Спортсмен топ-уровня выходит бороться за медали. На Олимпийских играх, безусловно, 99 процентов, если не все спортсмены, которые представляют Россию в лыжных гонках – каждый имеет шанс в какой-либо гонке на медали. И выходит как на войну, но, наверное, не с соперниками, а с самим собой, чтобы не проявить какую-то слабость по отношению к себе. Ты должен выложиться на 101 процент, максимум, к чему готовился, и показать в нужный день, в нужный момент все свое лучшее. Мне кажется, тут сравнение с войной именно в этом плане. Ты не должен быть жесток по отношению к соперникам и не относиться снисходительно к себе, не давать себе слабости.

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Вспоминая Ванкувер – так я, выходя на старт финала, был в раздумьях и сомнениях. Но понял, что мне надо выложиться настолько, чтобы как минимум ближайшие четыре года не кусать локти, что где-то не доработал и дал слабину. Такой подход должен быть – выложиться, вывернуться наизнанку. Не на каждой гонке это возможно, но на Олимпийских играх ты должен заставить себя выложиться именно так. Ты готовишь свой организм физически, ментально и настраиваешься вот так.

Ощущение праздника у меня в Ванкувере пришло уже после гонки. До гонки я был сфокусирован, сконцентрирован на тренировочном процессе, подготовке к гонке. Возможно, это связано с моей особенностью – мне так подходило всегда настраиваться на гонку. Если Вероника Степанова говорит, что ей не нужно особо думать и переживать, что она и так выйдет и сделает максимум, покажет себя во всей красе – возможно, это ее психология, возможно, она может наслаждаться атмосферой Олимпиады еще до гонок. У меня такие ощущения, такой подход был к гонкам, – сказал Панжинский.

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