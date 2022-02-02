Серебряный призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский в интервью Eurosport.ru рассказал, кого считает лидером мужской сборной России по лыжным гонкам на ОИ в Пекине.

– Невнятное начало сезона от Большунова заставило болельщиков переключить фокус на Сергея Устюгова, который вернулся на подиумы. Кого перед Олимпиадой считать лидером мужской сборной?

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– Это хорошо, что фокус переключился с Александра – с него определенная психологическая нагрузка снялась. В последние годы у нас была популяризация не лыж, а Александра Большунова, и для лыжных гонок в нашей стране хорошо, что стали замечать других спортсменов. Действительно у нас их много очень сильных, значимого высокого уровня. Наталья Непряева – мировой лидер, выиграла «Тур де Ски», пусть в отсутствие Терезы Йохауг и после схода Фриды Карлссон.

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Лидера мужской команды сложно сейчас назвать. Мне кажется, все-таки Александр Большунов останется лидером как наиболее стабильный гонщик, который может пробежать все шесть гонок на Олимпиаде. Сергею нужно концентрироваться на определенных дистанциях – одной, двух, трех – где он в лучшем состоянии сможет бороться за победы. Но именно на финишной прямой при прочих равных условиях я бы отдал предпочтение Устюгову, – сказал Панжинский.

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